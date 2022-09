De idiomas a circo: las extraescolares más tradicionales se entremezclan con otras novedosas

Tras comenzar el curso escolar, la siguiente preocupación de padres e hijos es la selección de extraescolares. A las más tradicionales como fútbol, música o inglés se suman otras más novedosas como cocina, equitación, costura, robótica o 'art attack', entre otras muchas más. La oferta es muy variada y escoger entre todas no suele ser una tarea fácil para las familias.

"Hay algunas que llevan toda la vida y seguirán estando siempre como el inglés o diferentes deportes como fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica o baile moderno. Es verdad que el fútbol tiene cada vez menos fieles en los colegios porque los padres están optando por apuntar a sus hijos a los clubes. Por eso están entrando con fuerza otras disciplinas como el atletismo", sostiene David López, responsable del área de actividades educativas de Os Zagales Aragón, que organizan las extraescolares de 12 colegio públicos de Aragón.

López asegura que cada centro educativo demanda diferentes actividades de acuerdo a las propuestas que plantean. "En algún colegio tenemos extraescolares como la escuela de circo, Broadway (de cine), 'Art Attack' (de manualidades), ciencia divertida, pequemúsicos o robótica. También hay centros que nos piden ajedrez o patinaje, por ejemplo", explica. El precio medio que ofrece esta empresa es de entre 12 y 13 euros al mes para las de una hora a la semana y de 17 o 18 euros para las de dos días. "La robótica es más cara, 28 euros, porque se necesita material específico", apunta.

Más información El Centro de Formación Profesional Santa Agatoclia de Mequinenza duplica el número de alumnos

La directora de la empresa familiar de actividades Azytur, Teresa Castroviejo, asegura que el comienzo de curso es un "agobio", aunque incide en que este año las inscripciones están llegando "a goteo". "Debido a la situación económica se nota que la gente lo está mirando más. Lo que sube de la cesta de la compra hay que quitarlo de otros sitios. Y eso que las extraescolares se salvan algo porque son necesarias para la conciliación y la gente tiene ganas de volver a la normalidad después de dos años de pandemia", cuenta.

Esta empresa, que trabaja en ocho colegios públicos de Zaragoza, ofrece extraescolares de lo más originales como 'mindfulness', yoga, coser y tejer, malabares, magia, fotografía o hípica. "La empresa de caballos con la que trabajamos propuso incluso hacer la actividad en el colegio y desplazar a los animales. Nosotros lo vimos inviable por cuestión de limpieza y entonces, la opción que planteamos es que acudan a la hípica", especifica.

Sin duda, las posibilidades son prácticamente infinitas y la previsión, según Héctor Modrego, director de servicios de Océano Atlántico, es que siga creciendo. "Para muchos padres las extraescolares les permiten tener una hora más para trabajar e ir a buscar a sus hijos. Son necesarias", aseguran desde esta empresa, que trabaja con 30 centros educativos de la Comunidad, especialmente en la zona de Zaragoza, Calatayud y Alcañiz.

Entre las propuesta más llamativas que ofrecen, está una extraescolar de drones (utilización y montaje) y deportes menos conocidos como el 'datchball'. "Como novedad, hacemos actividades en familia como patinaje o cocina. A veces damos clases por separado a niños y a padres y otras veces a toda la familia junta", cuenta Modrego.

Más información La reducción del horario de comedor del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza acaba en los tribunales

"No llenar la agenda de los niños"

La psicopedagoga Olga Lázaro y la psicóloga Carla Barros coinciden en que es fundamental "no llenar la agenda de los niños". "Necesitan tiempo para estar en casa, jugar con sus juguetes y convivir con la familia. No pueden llegar a las 8.00 de la tarde a casa después de haber empezado el colegio a las 9.00. Igual que nosotros no iríamos todos los días al gimnasio después de trabajar, no podemos ocupar todas las horas con actividades a nuestros hijos", recalca Lázaro.

"Cuantas menos hagan cuando son pequeños, mejor. Nos empeñamos en que practiquen idiomas o música cuando son cuestiones que ya hacen durante la jornada laboral. Es verdad que los deportes de equipo les pueden venir muy bien a según que niños. El atletismo también funciona bien para coordinar cuando son pequeños, pero insisto, no hay que saturar las tardes", defiende la psicopedagoga, que sostiene que cuando son mayores (5º o 6º de Primaria) y existen carencias, sí que es más recomendable apuntar a según que actividades.

Más información La escuela pública de Castiliscar llevará el nombre de su maestra Cándida Bueno, fusilada hace 86 años

La psicóloga asegura que hacer "muchas" extraescolares podría generar estrés en los niños. "Los menores tienen que tener tiempo para aburrirse y así conocerse a ellos mismos. Si notamos que nuestro hijo está irritado, probablemente significa que está estresado", reconoce. Barros recomienda que si un niño rinde suficiente a nivel cognitivo en el colegio y es introvertido, la práctica de un deporte podría "irle bien". También en el caso de que tenga diagnosticado hiperactividad. "Ahora también están empezando a surgir actividades psicoemocionales para los menores, una cuestión que en los centros educativos no se aborda y es importante", puntualiza.

Las empresas de extraescolares piden que la DGA de subvenciones

Las empresas de extraescolares piden que el Gobierno de Aragón dé subvenciones. "En otras comunidades pagan una parte o incluso la totalidad y aquí, en Aragón, nada. Sería interesante que sí lo hiciesen porque hay niños que se quedan sin hacer ninguna actividad porque sus padres no se lo pueden permitir", defiende David López, de Os Zagales.