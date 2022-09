Ranera formaliza su candidatura a las primarias del PSOE de Zaragoza con duras críticas a Azcón

Las primarias del PSOE para los Ayuntamientos de Zaragoza y Teruel ya están en marcha. Tras la apertura este lunes del plazo y a la espera de que hoy se sepa si hay más aspirantes, la concejal Lola Ranera y la exgerente de la Fundación Amantes, Rosa López Juderías, formalizaron sus candidaturas a las alcaldías de la capital aragonesa y de Teruel, respectivamente. Tras la presentación, hasta el día 27 de septiembre hay plazo para recoger los avales.

Ranera, que es portavoz socialista en el Ayuntamiento, se presentó como una concejal que conoce «muy bien» Zaragoza después de casi cuatro corporaciones. Además, expresó su «preocupación» por la situación en la que se encuentra la ciudad, con los barrios «abandonados», las calles «sucias» y «una huelga del autobús urbano de 570 días».

En este contexto, pidió el apoyo de la militancia para «volver a ilusionar y emocionar» a los zaragozanos. En este sentido, recordó la etapa de gobierno del exalcalde Juan Alberto Belloch. «Con el PSOE han sido los grandes cambios a la ciudad», declaró.

Aprovechó la presentación de la candidatura en la sede del PSOE para cargar contra el alcalde, a quien acusó de estar «ausente de la ciudad». «Está haciendo sus propias cábalas y depende de cómo le salgan las cuentas se presentará a una institución o a otra», declaró. «Igual lo vemos en Nonaspe como en Ateca, Barbastro… Me gustaría verlo aquí, resolviendo los problemas de los vecinos, que pasan por una huelga de 570 días», insistió. Afirmó que si no hay rivales en sus primarias significará que la militancia respalda el trabajo desarrollado estos años en el Ayuntamiento.

Por su parte, Rosa López Juderías formalizó su candidatura a las primarias para la Alcaldía de Teruel. Al igual que Ranera, previsiblemente será la única aspirante. López Juderías anunció a través de sus redes sociales que daba en la sede del PSOE de Teruel el «primer paso» para liderar la candidatura al Ayuntamiento, en un acto en el que estuvo acompañada de Samuel Morón, el actual portavoz municipal, que ya había anunciado que no se postularía como candidato. «Hoy he dado el primer paso hacia un tiempo nuevo de la mano de Samuel Morón», declaró.

Por otro lado, finalmente no habrá primarias en Calatayud por no alcanzar el mínimo de 20.000 habitantes. Víctor Ruiz de Diego ya anunció en abril que no repetiría como candidato del PSOE al Ayuntamiento y esa decisión abrió por primera vez en quince años la puerta a la renovación en la primera fila de la lista electoral a las municipales.