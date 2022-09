Las familias critican el retraso al contratar especialistas para los colegios con niños con discapacidad

Otro año más, la historia se repite y las familias de varios colegios de Aragón denuncian el retraso en la incorporación de profesional sanitario y también docente para atender a niños con discapacidad. Y, en algunos casos, a esta circunstancia se le une la menor dotación de especialistas, tal y como denunciaron esta misma semana los padres y docentes del colegio Ramón Sainz de Varanda de Zaragoza.

Esta situación preocupa y mucho a las familias, ya que afecta tanto a su tranquilidad como al bienestar de sus hijos. Desde el Departamento de Educación reconocieron la dificultad que supone, en ocasiones, encontrar personal sanitario en las listas del paro, pero recalcaron que de cara al curso que comenzó la semana pasada, ya está "prácticamente cerrado". De hecho, puntualizaron, los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería están "cubiertos".

Para intentar paliar estos problemas, la Consejería que dirige Felipe Faci trabaja en "nuevas fórmulas" que permitan acelerar la contratación de este personal. No obstante, recalcaron, en "aras de que el alumnado más vulnerable pueda disfrutar de este recurso desde el primer día", tratan de ubicar en los centros de Educación Especial al personal de plantilla estable.

Respecto a los auxiliares de Educación Especial, especificaron, continúan con el llamamiento para cubrir los últimos puestos que quedan pendientes.

Para el actual curso, la Comunidad contará con 30 puestos de plantilla de fisioterapeutas y se contratará a otros 20, lo que supone tres más respecto al curso anterior. Por su parte, habrá 27 enfermeros, de los que 16 son de plantilla y 11 contratados, dos más que en 2021; y 12 auxiliares de enfermería (también dos más). Con todos ellos se pretende atender a los 632 alumnos matriculados en educación especial, de los que 101 acuden a centros ordinarios, mientras que el resto están escolarizados en colegios específicos.

Este curso, como novedad, se ha habilitado la escolarización anticipada con dos años en algunos centros de Educación Especial y, además, el departamento ha puesto en marcha la primera aula de Educación Especial en un colegio ordinario, el Pedro J. Rubio de Huesca

Mercedes Navarro, madre de Álvaro: "La falta de recursos al inicio del curso se repite todos los años" * "Álvaro tiene epilepsia y debería estar controlado todo el tiempo que está en el colegio, pero la falta de recursos se repite todos los años al inicio del curso", lamenta Mercedes Navarro, que ya lleva seis años viviendo esta situación "una y otra vez". Denuncia que nadie se plantea que en los colegios falten de manera sistemática profesores de Matemáticas, pero sí que es habitual que los niños con necesidades especiales no tengan los apoyos necesarios. En este sentido, asegura que se están "vulnerando los derechos" de los menores porque la DGA no trata de manera individualizada la situación de cada menor. "Se remiten a ratios, pero las situaciones son muy diferentes en función de la gravedad de cada menor", apunta. Critica que aunque la Administración pide a los centros que envíen antes del verano sus necesidades, "nunca están al inicio del curso". "En octubre y tras las quejas de las familias, siempre mandan a alguno más; pero no debería ser así", lamenta. En su colegio, el Reino de Aragón, hay matriculados 9 niños con necesidades educativas especiales y han concedido dos auxiliares, uno de ellos específico para el aula TEA.

Ana Ruz, madre de Miriam: "Mi hija necesita una persona que esté todo el día con ella en clase" * Miriam, de 12 años, necesita a una persona que controle su saturación y "si ve que se empieza a cargar, tiene que aspirarla, tumbarla y ponerle oxígeno". Sin embargo, el colegio de Educación Especial Alborada, donde está matriculada, solo tiene en estos momentos un auxiliar de enfermería, pese a que Educación ha autorizado a tres. "Ante esta falta, el equipo directivo ha contratado a otra", explica Ana Ruz, madre de la menor. El año pasado, Miriam no acudió a clase y contó con el servicio de atención domiciliaria. Sin embargo, según denuncia su madre, hasta febrero no acudió la profesora a casa. "Se entendieron y conectaron muy bien, pero solo podía venir hora y media a la semana. El resto, lo teníamos que seguir telemáticamente y con ella no lo podemos hacer", sostiene. Además de auxiliares de enfermería, faltan enfermeros. Explica que solo hay uno para un niño, mientras que están pendientes de la llegada de otros dos. También falta un fisioterapeuta. Todo ello para atender a 108 menores. "Casi todos los niños llevan medicaciones y hay que supervisar su alimentación. Además, siempre surge algún imprevisto", recuerda.