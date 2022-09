Las estaciones de esquí buscan fórmulas para afrontar la escalada del precio de la luz

La escalada de precios de la luz como consecuencia de la guerra en Europa se observa con "gran preocupación" en uno de los sectores estratégicos de Aragón, el de la nieve. Las estaciones de esquí de la Comunidad preparan la próxima temporada con la calculadora en la mano, conscientes del "gran impacto" en las cuentas de una actividad de tan elevado consumo energético. Sus responsables no descartan ninguna medida para reducir la factura y que salgan los números, pero admiten que es "complicado", por lo que reclaman ayudas públicas si la situación no se reconduce de aquí a la apertura de los centros invernales.

"El gasto energético es muy significativo en nuestra cuenta de explotación", dice Stephan Pantoja, director comercial de Candanchú. No solo por ser "dependientes 100% de la electricidad" para el funcionamiento de los remontes, también por el coste del gasóleo -marcando máximos históricos durante todo el año-, para las máquinas pisapistas y otros vehículos de la estación.

"No sabemos lo que va a pasar. Los gastos han subido cerca del 100%", coincide Andrés Pita, subdirector de Astún, que se muestra "preocupado y expectante" por lo que pueda ocurrir de aquí al inicio de la temporada. Porque, dice, no solo se ha encarecido la energía, "también los transportes, los recambios, las materia primas...".

Con este escenario, los responsables de los centros invernales buscan fórmulas para capear el temporal. En Francia, varias estaciones ya plantean la posibilidad de cerrar pistas, acortar el horario o incluso reducir la velocidad de los remontes para que la factura de la luz no se dispare. Algunas incluso temen no poder estrenar la temporada. En Aragón, de momento se descartan este tipo de acciones, pero estudian medidas específicas.

"Preparamos un plan de ahorro energético, como no puede ser de otra forma, pero no podemos recortar la luz de los remontes o la producción de nieve artificial, hay poco margen", advierte Pita. "Analizamos todas las medidas posibles, pero hay un límite, que es el servicio a los clientes", reitera.

"Hemos considerado reducir horarios o pisar menos pistas, pero no se puede, hay unos costes mínimos que no puedes omitir", relata Pantoja desde Candanchú. Lo mismo opina de la producción de nieve artificial. "Si no la haces cuando se dan las condiciones, luego lo pagas", reflexiona.

Por ello, el sector en Aragón apunta a la necesidad de tramitar ayudas públicas si la crisis del mercado energético no se reconduce. "Estarían más que justificadas, somos generadores de una importante economía", comenta Pita.

Venta de forfaits

Una de las consecuencias del encarecimiento de la luz y de otros suministros será, previsiblemente, la subida de los precios en las taquillas. "Habrá incremento de tarifas, pero no podemos trasladar todo el sobrecoste al forfait porque sería inviable", señala el subdirector de Astún.

En este sentido, el grupo Aramón prefiere esperar al inicio de la temporada para valorar los efectos del precio de la luz en sus cuentas. No obstante, la compañía -que engloba las estaciones de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares-, fue la primera en comenzar la comercialización de sus abonos de temporada, que salieron a la venta por 779 euros, un 4% más que el año pasado.

El problema, como apunta el director comercial de Candanchú, es que "una vez que comienza la temporada, ya no hay margen de maniobra para modificar los precios", por lo que "ahora hay que planificar bien", pese a la incertidumbre de cómo se comportará el mercado a final de año. En todo caso, reconoce que se subirán los precios "lo justo para seguir siendo competitivos".