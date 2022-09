Habla un militar ucraniano herido que se recupera en Zaragoza: "Me gustaría, pero este año no va a acabar la guerra"

El militar ucraniano M. K., de 28 años, es uno de los 24 heridos trasladados desde su país en aviones del Ejército español al Hospital Militar de Zaragoza. Prefiere no identificarse al completo ni dar a conocer su rostro por tema de seguridad. Aun así, ha decidido conceder a HERALDO DE ARAGÓN la primera entrevista de las víctimas militares que se recuperan en España.

Propone que sea en el exterior del centro hospitalario, donde lleva ingresado desde el pasado mes de junio, porque en esta decisión no están involucrados ni el Ministerio de Defensa ni el Hospital Militar. Su traductora Alina Klochko, presidenta de AURA (Asociación Ucraniana dee Residentes en Aragón) lo traslada porque tiene que llevarlo en una silla de ruedas ya que no puede andar y tardará mucho tiempo. Lleva varias heridas graves en una pierna y un brazo tras haber sufrido la explosión de un mortero que le cayó encima. Le salvaron la vida sus compañeros, unos héroes anónimos, que fueron a rescatarlo, y quiere que la voz de los militares ucranianos sea escuchada en este país.

¿Cuándo se alistó en el Ejército ucraniano para la guerra contra Rusia?

La guerra empezó en agosto de 2014 y entonces me alisté. Estoy herido desde el 8 de marzo de 2022.

¿Cuánto lleva aquí en el Hospital Militar de Zaragoza?

Me trajeron a Zaragoza el 19 de junio porque había estado antes en un hospital de Ucrania.

¿Qué heridas sufrió?

Mis heridas están en el codo y en la rodilla. Cuando llegué no podía andar y ahora solo puedo hacerlo con muletas (por eso sale del centro hospitalario con una silla de ruedas).

Acaba de encontrarse una fosa con 400 ucranianos muertos enterrados en la ciudad liberada de Izium. ¿Qué realidad nos tapa la guerra?

La realidad solo la veremos cuando acabe la guerra y se puedan limpiar las ciudades, una a una. Ya lo hemos visto con algunas como Bucha (centro), Mariupol (en el sur) o Kive. Habrá más cadáveres de los que nos dicen.

¿Ucrania ha recibido suficiente ayuda de Europa en la guerra contra Rusia?

Los voluntarios (en Europa) ayudan a tope, pero nos faltan muchas armas que necesitamos. Rusia tiene el derecho de atacar un terreno ruso y a nosotros no nos dan armas para defender el terreno ucraniano.

Este lunes se traslada una veintena de ucranianos para entrenarse en el campo de maniobras de San Gregorio en Zaragoza. ¿Se sienten ayudados por España?

La decisión del Gobierno de España es muy buena porque ya hemos visto lo que han hecho en el Reino Unido, donde se entrenaron nuestros militares. Espero que haya un buen resultado cuando vengan otros compañeros a entrenar en Zaragoza.

¿La reacción militar de Ucrania de esta semana puede ayudar a adelantar la paz con Rusia?

Firmar un pacto de paz con Rusia es imposible hasta que no abandone todo el terreno de Ucrania. Tenemos los ejemplos de Georgia y nuestra zona de Dombas (al oeste), donde dejamos ese terreno y han vuelto a los ocho años de nuevo. Hay que hacer un pacto cuando todo el país sea libre porque si no dentro de poco tiempo tendrán ganas de volver.

Esta semana, el presidente de China, Xi Xinping, ha mostrado su preocupación por la guerra a Vladimir Putin en su visita a Rusia. ¿Hasta dónde pueden llegar los rusos en la guerra?

Dos líderes, uno de la democracia y otro del totalitarismo, pueden llegar muy lejos en el enfrentamiento, como pasó hace unos días en Irán, donde hubo el ataque de dos aviones. Mientras los rusos no vacíen el territorio ucraniano no tenemos que hablar con ellos ni firmar ningún pacto. Cuando alguien entra en tu casa y quiere violar a tu mujer o a tu hija, tienes que matarlo o echarlo y no puedes dejarle que haga allí lo que quiera porque seguirá violándolas o robándote. Por eso no puedes dejarlo hacer.

¿Europa ha ayudado suficientemente a Ucrania o necesita mucho más?

Ucrania se ha convertido en un escudo para toda Europa. No hemos recibido la ayuda suficiente porque la guerra no ha acabado. Rusia busca nuevos compañeros y tenemos miedo de que desarrolle algo más gordo. Agradecemos a Europa su ayuda porque sin ella y la de la OTAN en estos días habrían llegado hasta Polonia.

¿Se hizo militar obligado por la guerra o lo era antes?

En Ucrania hay varias formas de ser militar. Yo lo fui desde 2014, con la guerra. Pero también hay otros que llegaron con estudios o con entrenamientos.

¿Ha perdido a alguien de su familia?

Tengo suerte de no estar casado y ser de la zona Este, que es la más tranquila de la guerra, aunque sus ciudadanos son muy patriotas y apoyan que haya que luchar.

¿Cómo se produjo su herida y dónde?

En la región de Zaporiyia (al oeste de la capital Kiev y donde está la central nuclear más grande de Europa) y fue una herida producida por un proyectil de artillería (un mortero). Estaba luchando en la primera línea y los rusos atacaban. Al herirme en el ataque, mis compañeros fueron unos héroes reales porque se volvieron para salvarnos. Tengo la suerte de estar vivo ahora.

¿Cuándo volverá a Ucrania y qué podrá hacer?

Quiero recuperarme bien aquí y volver para hacer todo lo posible para Ucrania.

¿Qué recuerdo va a tener de Zaragoza?

La ciudad es muy bonita, pero aquí hace mucho calor.

HERALDO ha otorgado un premio al pueblo ucraniano que se entregará a la Embajada en España. ¿Cómo se sienten en esta tierra?

Los militares ucranianos hemos tenido un buen tratamiento aquí, sobre todo en el Hospital Militar de Zaragoza, y estamos muy contentos. Desde Aragón se ha mandado mucha ayuda a través de la asociación Aura, llevando varios camiones y ambulancias. Eso me alegra.

¿Cuándo cree que acabará la guerra?

Me gustaría que fuera cuanto antes, pero mi opinión es que creo que este año no va a acabar la guerra, seguro al cien por cien.

¿Por qué?

Esta guerra no acabará hasta que no nos protejamos de los ataques. Hay que echar a los rusos totalmente de Ucrania para que no se sienta fuerte y vuelva. Putin tiene un plan de invadir muchos países, como ya ha pasado con Chechenia, Georgia (dos veces), Azerbaiyan, Kazajistan (lo intentaron), Ucrania (ya en 2014) y los tres países del Báltico (Letonia, Lituania y Estonia).

¿Quiere dar algún mensaje?

Sí, quiero agradecer a la ministra de Defensa de España (Margarita Robles), al Hospital Militar de Zaragoza y a todo su equipo, junto a los del Hospital Miguel Servet, que hacen nuestros tratamientos, a la asociación Aura y los voluntarios que dan sus servicios de traductores o les traen cosas que les faltan. Además, quiero pedir a España que acoja a más compañeros nuestros para que se cuiden porque Ucrania sola no puede atender a la gran cantidad de heridos.