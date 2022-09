Patricia Guasp: "Adelantar la asamblea de Cs hubiera sido una guerra, abrirnos en canal"

Abren en Zaragoza un proceso de escucha de la militancia. ¿Qué espera de este proceso?

Empezamos la segunda fase de la refundación y vamos a recorrer el territorio para explicar qué esperamos y a escuchar a todos. Queremos poner soluciones.

En plena hemorragia interna, ¿qué sentido tiene postergar la asamblea y la renovación de la ejecutiva hasta fin de año?

Arrimadas ya admitió en junio que el proceso debía acabar en un refrendo de la militancia. Hay cosas que no entiendo. ¿Por qué debe hacerse antes? La decisión fue la acertada, porque lo contrario hubiera sido una guerra, abrirnos en canal. Teníamos la opción de llegar destruidos a una asamblea o la otra, lo sensato, un proceso de refundación, de escucha real y un debate profundo de ideas y no de personas.

Los críticos exigen conocer el censo para forzar un adelanto con la recogida de un tercio de las firmas. ¿Lo van a facilitar?

Somos el partido más transparente. Por supuesto, se dará en los tiempos oportunos, cuando nuestros juristas así lo consideren. Es una de las excusas que ponen.

¿Prohibir a los críticos hacer declaraciones es la mejor manera de tender puentes?

Nunca se ha hecho.

Sí, y ellos lo han hecho público.

No se permite decir mentiras y destruir un partido de esta manera. Lo que no se puede es apelar a unos artículos de los estatutos y ser falso, y nuestro jurista remitió una contestación.

Todas las encuestas apuntan a la práctica desaparición de Cs. ¿Cómo lo piensan revertir?

Hemos perdido la conexión y la frescura, pero trabajamos en recuperarlas. Estamos convencidos de que España necesita y merece un partido de centro liberal y en eso nos vamos a dejar la piel.

La rebelión en Aragón cuenta con su máximo cargo institucional, la vicealcaldesa de Zaragoza. ¿Se ha reunido con ella?

Me gustaría que estuviera en el encuentro (no acudió y lo siguió por vía electrónica). Si su reivindicación es que el partido no escucha y cuando se abre el proceso no participan, se deslegitiman.

El portavoz de los críticos sigue como secretario de Organización en Asturias. ¿Comparte que se purgue aquí al secretario de Acción Institucional?

No me competen los temas orgánicos. Como coordinadora en Baleares, máximo respeto a las decisiones orgánicas que se tomen.

¿Arrimadas y por extensión su equipo son responsables de la situación?

Heredó el partido después del 10-N de 2019, una realidad muy difícil de levantar con esos resultados (de 56 a 10 diputados en el Congreso) y los pactos cerrados en todas las comunidades. En un acto de responsabilidad, Inés y el equipo pusieron o sus cargos a disposición del partido tras las elecciones de Andalucía y nadie pidió ninguna responsabilidad ni una asamblea. Ni en la ejecutiva ni en el Consejo General.

¿Está legitimada para liderar una nueva etapa tras la sucesión de varapalos electorales?

Ella decidirá en su momento.

¿Habrá primarias para las listas autonómicas o se decidirán desde Madrid?

Los estatutos son muy claros y, dependiendo del número de afiliados, tiene que haberlas. Pero esos estatutos estarán sobre la mesa en la asamblea. Los afiliados lo decidirán.

¿Qué opina como líder territorial y militante?

Respetaré la decisión que tomen los afiliados.

Pero tendrá una opinión.

Las primarias no siempre han salido bien del todo. Ha habido problemáticas, pero siempre he apoyado ese ejercicio.

Los críticos advierten de graves problemas para hacer candidaturas por la renuncia de cargos locales. ¿Comparte ese temor?

Los valores van a ser los mismos, por tanto, esto son excusas y aventuras personales.