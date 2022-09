Los amigos aragoneses de la reina Letizia, una mujer vitalista y cinéfila

Algunos de los mejores amigos de la reina Letizia Ortiz son aragoneses. La antaño periodista Cristina Palacios ha sido siempre una amiga tan leal como insondable. La Reina, muy atenta a los detalles (una amiga, desde Barcelona, decía este miércoles "que siempre quiere saberlo todo de las cosas. Es profundamente curiosa y vitalista"), es muy aficionada a la pintura y más de una vez vuelve a ver sola una exposición que inauguró o que, sencillamente, le conmovió.

Uno de sus grandes amigos es ese coleccionista de afectos y de complicidades que se llama Luis Alegre (Lechago, Teruel, 1962). El autor de ‘Cerca de casa’ y colaborador de HERALDO la conoció cuando ella era periodista. "A través de una amiga común, me pidió ayuda para un reportaje. La cinefilia, una pasión que suele establecer complicidades inmediatas, a menudo insospechadas, nos acercó desde el primer instante. Cuando se convirtió en princesa, pensé, como es natural, que la iba a perder como amiga. Sin embargo, ella fue quien tomó la iniciativa de fortalecer nuestra relación. Es una amiga muy leal, muy cálida y detallista", dice.

Luis Alegre, que es un retratista tan preciso y fino como afable, la define como "una cinéfila pata negra. Le encanta el cine clásico y el cine de autor. Suele ir todas las semanas, de incógnito, sola o acompañada, a salas en las que puede ver cine en versión original. Un día me dijo: “Yo no podría vivir en una ciudad donde no pudiera ver cine en versión original". Suele disfrutar mucho cuando tiene la oportunidad de conversar o de cenar con gentes del cine: Woody Allen, Martín Scorsese, Coppola, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón, Ana Belén...

El otro gran amigo aragonés de Letizia es el investigador Carlos López-Otín (Sabiñánigo, 1958). Carlos, un hombre cordial e ilustrado con vena poética donde los haya, nos decía ayer: "Considero a Letizia Ortiz una de mis mejores alumnas externas. Hace ya más de una década asistió a alguna de mis conferencias y desde entonces quiso saber más sobre las claves celulares y moleculares de la vida, de la salud y de las enfermedades. Su interés fue tan genuino, crónico y profundo que he tenido la oportunidad y la fortuna de contribuir a su aprendizaje en estos temas. Fue siempre una persona comprometida, brillante e inteligente, con enorme curiosidad intelectual y capacidad crítica", dice el catedrático de Bioquímica y Biología.

Y revela algo que desarma cualquier reticencia: "Ha leído y revisado los manuscritos de mis libros, lo cual es un símbolo de una gran confianza mutua. Finalmente, para mí el nombre de Letizia Ortiz evoca la grave injusticia de esa actitud tan común en nuestros días que nos lleva a opinar con rotunda levedad sobre las vidas de otras personas, sin conocer nada de ellas, ni de sus capacidades ni de su compromiso para ayudar a los demás", concluye el estudioso del cáncer.