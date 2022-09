La única niña de Gallocanta que va al instituto, sin autobús para poder ir a clase

A mediados de julio, Andrea Gómez y su hija Saray, de 13 años, llegaron a Gallocanta, en la comarca del Campo de Daroca, una de las zonas más afectadas por la despoblación. Ambas se mudaron desde Zaragoza porque la madre encontró trabajo en el albergue Allucant, en el propio pueblo. Entre sus primeras tareas estuvo la búsqueda de un centro educativo para la joven, que pudo elegir entre ir al IES Comunidad de Daroca o al de Calamocha, ambos equidistantes de su hoy lugar de residencia. La joven eligió el municipio turolense, cabecera del Jiloca, y a la madre le aseguraron que la menor tendría autobús escolar. Hace una semana, a un día del inicio de las clases, les comunicaron que no se había aprobado la ruta.

"Pregunté si había transporte, porque yo no puedo llevarla hasta el centro, y nos comentaron que no sería problema, que volviese a llamar una semana antes de empezar", recuerda Andrea. Transcurrido ese tiempo, llamó y le respondieron que todavía no se sabía nada "y el jueves me dicen que no se había aprobado", explica. "¿Qué hago ahora? Ya se ha perdido tres días de clase", se lamenta la responsable de la menor. Sí que explica que la primera opción que le dieron fue llevar a la niña a Tornos, a donde sí llega la ruta -pero está a nueve kilómetros de distancia- y una ayuda para costearlo. Pero la madre ni tiene carné ni vehículo propio para poder hacer llegar a su hijo.

"No tengo otra opción más que irnos a otro sitio. Renunciar a todo y empezar otra vez de cero, en Zaragoza o donde sea"

Ante esta situación, el centro educativo transmitió este caso, junto a los que también suceden en Nogueras, Torrecilla y Cutanda, al área de Planificación, Centros y Alumnos del Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Educación. Fuentes de la consejería detallan que "para que haya una ruta de transporte se requiere un mínimo de seis alumnos". "En el caso de que no se dé esa circunstancia, el Servicio Provincial recurre a las ayudas individualizadas. No obstante, si los padres no puedan realizar ese transporte, lo deben comunicar al centro de referencia y, tras el correspondiente informe de los Servicios Sociales, se busca una solución excepcional a cada situación particular", responden desde el Servicio Provincial.

Gómez, desesperada, comenta que "llamé a Daroca pero me dijeron que allí tampoco tenían la ruta aprobada hasta Gallocanta". Desde la Administración, según la respuesta que recibió la madre, se asegura que "no resulta posible modificar" ninguno de los itinerarios actuales porque "implicaría alargar el trayecto de los alumnos que realizan actualmente esas rutas en más de una hora adicional".

De esta forma, la madre, confiesa, está valorando otras opciones más radicales. "No tengo otra opción más que irnos a otro sitio. Renunciar a todo y empezar otra vez de cero, en Zaragoza o donde sea", expone. Tampoco deja de lado la relación de este caso con el propio problema de la salida de habitantes de las zonas rurales: "Hablan mucho de que la gente se va, ¿cómo no nos vamos a ir si no ayudan a que nos podamos quedar?".