Los médicos critican que el aumento de alumnos de Medicina tardará 10 años en tener resultados

El Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza recibió este martes con cierto recelo la propuesta de aumentar el número de estudiantes de Medicina en Aragón, puesto que la medida, como ya reconoció la consejera de Sanidad, Sira Repollés, "no resuelve de forma inmediata" el déficit de profesionales. "Tras los seis años de carrera, un profesional de la medicina necesita otros cuatro o cinco años más para realizar la formación especializada que le habilite a trabajar en el sistema sanitario público", recordó Javier García Tirado, presidente de esta organización colegial. En este sentido, apuntó, los resultados no se verán antes de 10 o 12 años.

Por ello, consideró más acertada la ampliación de las plazas MIR, especialmente, en Medicina de Familia y Comunitaria, donde las necesidades son más "acuciantes". "Hay que aumentar mucho más esta oferta que a nivel de estudiantes de medicina", incidió. No obstante, recordó que habría que hacer un análisis de las especialidades porque no todas necesitarían el mismo incremento e incluso, en algunas muy concretas, se podría "reducir la oferta" o "dejar algunos años de convocar".

En todo caso, García Tirado señaló que además de formar profesionales, también es necesario "fidelizarlos". Y, para ello, hay que ofrecer unas "condiciones laborales" y también "retributivas" que favorezcan que los facultativos se queden en la comunidad aragonesa y no prefieran optar por otro tipos de empleos. "Si no los fidelizamos, estamos en el mismo problema", enfatizó.

"Podremos tener profesionales en los que se ha hecho una inversión económica significativa y que luego pueden derivarse hacia otro ámbito del ejercicio profesional y, por lo tanto, la ampliación de plazas no llegue a suponer una solución efectiva para el sistema sanitario", subrayó el presidente tras valorar las medidas planteadas para paliar el déficit de especialistas.