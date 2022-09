El reto de conseguir el Bono Cultural Joven: "Llevo mucho tiempo intentándolo y no hay manera"

Para algunos jóvenes de 18 años, conseguir el Bono Cultural de 400 euros está siendo una verdadera quimera. Cerca de dos meses llevan intentando hacer la gestión cientos de aragoneses. Sin embargo, en muchos casos, las horas invertidas han sido en vano y la recompensa sigue estando en el aire. El tiempo apremia y en un mes termina el plazo para hacer la solicitud. Por ahora, solo la mitad de los jóvenes está disfrutando de la cartera para consumir cultura gratis.

Un total de 13.129 jóvenes aragoneses podrían beneficiarse en Aragón. Se calcula que, en toda España, unos 500.000 jóvenes están en edad de recibirlo, lo que implica una inversión total de 210 millones de euros.

La sabiñanense Lourdes Casajus, de 18 años, lleva desde el primer día intentado hacerse con su Bono, pero todavía no lo ha conseguido. "Desde el Ayuntamiento de Sabiñánigo nos enviaron unos papales con las instrucciones. Como era mayor de edad tenía que hacerlo yo y tenía pensado ir a Jaca a hacer el certificado digital. Sin embargo, durante el primer mes, el portal no me dejó ni registrarme", relata la joven, que este año comienza el Grado de Estudios Internacionales en la Universidad de Valencia. Un día, "de repente", prosigue, "me detecto como usuario, pero no me dejó presentar la solicitud. Y así sigo hasta el día de hoy. Me meto en la página dos veces por semana a ver si hay suerte algún día. No se cómo lo voy a hacer... Igual se me pasa el plazo", lamenta esta joven que quería utilizar la ayuda para libros, para aplicaciones audiovisuales y para conciertos.

Algo similar le sucedió a María Castillo y Daniela Pérez, de 18 y 17 años. "Es muy complicado sacarlo porque hay que seguir muchos procesos. El problema es que te tienes que sacar una clave pin que por internet no se puede y en mi caso tengo que bajar a Jaca para hacerlo", reconoce Pérez, que vive en Tramacastilla de Tena. A Castillo, que vive en Escarrilla, le ha pasado lo mismo. Esa no es la única traba, aseguran ambas. "La web va mal y no nos lo hemos podido sacar aún", apuntan. Esta situación, añaden, es común entre sus grupos de amigos.

En el caso de conseguir durante las próximas semanas, estas jóvenes lo utilizarían para conciertos. "Podríamos comprar libros, pero cuando lo consigamos... ya los habremos adquirido", lamentan.

Daniela Pérez y María Castillo, en el tradicional viaje que hacen los jóvenes a Salou al terminar Bachillerato. HA

Fernando Asensio tiene 18 años y este año he empezado a prepararse las oposiciones para Policía Local de Zaragoza. Este aragonés se suma a la larga lista de jóvenes que no han dado aún con la tecla correcta. "Estuve bastante tiempo intentándolo pero como no lo conseguí lo he dejado pasar", reconoce. A pesar de que considera que es una gran idea, critica la burocracia que existe entorno a este Bono. "Creo que es necesario que la gente joven empecemos a consumir todo tipo de actos culturales como puede ser el cine, el teatro,... y esto es una gran ayuda para ello", añade Asensio, que le gustaría utilizar los 400 euros para diferentes actividades como el cine, el teatro; algún libro y varias cosas además de algún evento para estas próximas fiestas del Pilar.

Su amigo, Asier Villar está en las mismas. "He tenido muchos problemas ya que exigían una serie de datos que todavía no tenía y han tardado bastante en llegar", señala. En concreto, a este joven le gustaría comprar "algún que otro libro" y "acudir más a menudo al cine" con la ayuda de 400 euros, pero todavía no sabe si la conseguirá.

Natalia Pérez lo ha conseguido, "por fin", esta semana. "Normalmente no suelo ir con mis amigas a ver películas porque destinamos el dinero en otras cosas. Ahora empezaremos a ir. Además, también lo aprovecharé para algún concierto. Hay gente que no se puede permitir ir a ninguno entonces, gracias a esta ayuda, pueden ir por lo menos a uno este año. Me parece muy bien que nos den este Bono, así se fomenta también la cultura.", defiende.

Natalia Pérez ha conseguido, "por fin", esta semana el Bono Cultural. HA

¿A qué se puede acceder con los 400 euros?

Los jóvenes pueden disfrutar de experiencias y productos culturales con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos (libros, prensa o discos, entre otros), 100 euros para productos digitales (prensa digital, ‘podcast’, videojuegos en línea o plataformas de contenidos audiovisuales) y 200 euros para artes escénicas (teatro, ópera, cine, danza o museos). Sectores como la tauromaquia, la gastronomía, la moda o la cerámica no han sido incluidos en el bono.

El gasto de esos 400 euros, sin embargo, se puede hacer a partir de la fecha en que se cumplen los 18 años y durante un año a partir de la concesión. Todo el dinero que no se haya gastado en ese momento no se podrá utilizar.

Los pasos y requisitos para disfrutar del Bono Cultural Joven

1. Cumplir los 18 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año.

2. Solicitarlo entre el lunes 25 de julio y el 15 de octubre.

3. Darse de alta en la página de certificado digital: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados. También se puede solicitar una identificación válida mediante el sistema ‘cl@ve’.

4. Entrar con las claves obtenidas en www.bonoculturajoven.gob.es, la web del Bono Cultural Joven. Darse de alta.

5. Solicitar los productos que se quieren consumir. Si no se vive cerca de una librería o tienda de videojuegos y se quiere consumir ese tipo de productos, hay que tener en cuenta que los gastos de envío no están incluidos en la tarjeta monedero. También están excluidas las compras en plataformas de venta como Amazon. Se recomienda además no consumir de golpe los 400 euros porque en las próximas semanas se sumarán a la campaña más participantes y se prevén ofertas especiales por parte de instituciones y comercios, aún más favorables, para los usuarios del bono cultural.