Aragón y Valencia se unen para relanzar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo

Tras más de 20 años de reivindicaciones, la tan ansiada transformación de la línea de tren Zaragoza-Teruel-Sagunto en una infraestructura del siglo XXI sigue siendo una ilusión. Caducados los estudios informativos para desdoblar la vía, el Gobierno central ha tenido que encargar nuevos trabajos, perdiendo en ellos un tiempo precioso. Aún cuando estos últimos reciban la aprobación definitiva, quedarán por delante varios años de trámites y obras.

Mientras de Zaragoza al Cantábrico las obras para convertir la vía en una línea de altas prestaciones son una realidad, entre Zaragoza y el Mediterráneo Adif se ha dedicado a arreglar la infraestructura existente, una vía única con un trazado de principios del siglo XX. Pero ni siquiera este modesto plan de mejora, dotado con 450 millones y la previsión de que esté terminado entre 2022 y 2023, avanza con la urgencia requerida. La actuación más destacada, la electrificación de la línea, no estará lista para el año que viene, habida cuenta de que el tramo Teruel-Sagunto aún espera la Declaración de Impacto Ambiental.

Para el consejero de Vertebración del Territorio de la DGA, José Luis Soro, las obras que se están llevando a cabo "suponen un avance importante para el desarrollo del potencial logístico de Aragón" y "la previsión de inversión está suponiendo aumentar la capacidad de tráficos, los tiempos de viaje y evitar incidencias". Reconoce, a pesar de ello, que "estas mejoras no son suficientes". "No nos podemos conformar, tenemos que aspirar una doble vía electrificada que suponga que este corredor sea competitivo con otros corredores", recalca.

Para relanzar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo se celebrará el jueves en Zaragoza una cumbre empresarial y política, que contará con la asistencia de los presidentes de Aragón y la Comunidad Valenciana, Javier Lambán y Ximo Puig, y los responsables de Adif, el Comité Nacional del Transporte y los puertos de Valencia y Castellón. El objetivo es aumentar los tráficos de mercancías entre los puertos de ambos litorales y las plataformas logísticas aragonesas.

La CEOE de Aragón y Valencia destacan que los estudios realizados sobre el Corredor Cantábrico-Mediterráneo reflejan que existe demanda potencial suficiente para que entre 48 y 54 trenes semanales lo recorran en cada sentido cargados de mercancías. Sin embargo, su estado hace imposible alcanzar estos niveles en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, donde se registra una media semanal de 40 convoyes.

En los últimos años, se han eliminado las múltiples limitaciones de velocidad temporales que había en la línea, se han cambiado raíles, traviesas y balasto y se están colocando nuevas señales (Bloqueo Automático en Vía Única) para permitir que entre dos estaciones circulen al mismo tiempo, si bien siempre en la misma dirección, más de un tren. Pero no parece suficiente, pues las empresas acaban derivando su transporte por otras rutas alternativas.

Para Juan Bello, maquinista de trenes en esta línea, las mejoras que lleva a cabo Adif "no tendrán sentido mientras no se desdoble la vía y se eliminen las fuertes pendientes del trazado", algo que no contempla el plan de actuaciones en marcha y sí los nuevos estudios informativos encargados. El recorrido Teruel-Sagunto tiene curvas pronunciadas y puntos en los que el desnivel es de 24 por mil metros, cuando lo idóneo es 15 por mil metros, todo un desafío para un tren cargado de mercancías. "Este tramo está muerto si no se hace vía doble y un nuevo recorrido", remarca Bello.

Las patronales de Aragón y Valencia estiman que la ejecución de inversiones para consolidar esta infraestructura es "prioritaria" para la competitividad del tejido productivo de ambas comunidades autónomas.