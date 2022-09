Lambán acusa al PP de ir "de farol" con los pactos y anuncia que llamará a todos los partidos para hablar del futuro económico

Recela el presidente de Aragón, Javier Lambán, de la mano tendida del Partido Popular. Considera, de hecho, que cuando el PP hace propuestas de pactos "juega siempre de farol, porque ni quiere pactos ni cree en ellos". Así se ha referido al pacto para bajar los impuestos que propuso este sábado Jorge Azcón, presidente del PP-Aragón, durante al clausura de la escuela de verano Antonio Torres que se celebró en Tarazona.

En un acto en homenaje al que fuera alcalde de El Frago, Juan Beamonte Palacios, Lambán ha querido dejar claro que él sí cree en los pactos, y los quiere. "Aragón se debe construir entre todos, como un proyecto común", ha recalcado. Ha recordado, además, que en la Comunidad ha estado "permanentemente" buscando acuerdos con los agentes sociales y las fuerzas políticas alcanzando consensos que, en su opinión, "han sido buenos".

Atenderá "de mil amores" el también secretario general del PSOE-Aragón la propuesta del PP para hablar de fiscalidad. Pero no se quiere quedar ahí. También pretende hablar de los efectos de la inflación, la sanidad y del futuro económico de la Comunidad, no solo con el PP sino con todas las fuerza políticas. "El futuro no es solo cosa del PSOE y el PP, sino de todos; y con todos pretendo hablar", ha zanjado.

Se ha referido, también, a la memoria democrática, y a los que fueron enterrados en cunetas y lugares desconocidos. "Quienes lo hicieron trataban de borrar su memoria, y lo que hacemos con estos actos es enterrarlos con dignidad", ha explicado. De Juan Beamonte, que estuvo poco tiempo en la alcaldía de El Frago, ha recordado que se movía por la justicia social, por procurar medios de subsistencia a los pobres y ayudar al maestro del pueblo". Ha abogado Lambán por una memoria histórica hecha por historiadores y "que cuente la verdad", porque cuando es así da lugar a "hombres y mujeres libres con capacidad crítica y demócratas". Cuando está hecha desde la política "suele conducir a planteamientos maniqueos y sectarios que, cuando se transmite a los ciudadanos, produce conflictos, enfrentamientos y desajustes indeseables", ha aseverado.