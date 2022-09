Hiberus lanza un nuevo programa de emprendimiento para apoyar 'startups' e incipientes proyectos empresariales

‘Boost your project to the next level’ es el nombre del nuevo programa de emprendimiento de Hiberus para impulsar el crecimiento y desarrollo de ‘startups’ y proyectos empresariales, a través de un itinerario formativo basado en metodologías ágiles y sesiones personalizadas de asesoramiento con mentores especializados que facilitarán los conocimientos necesarios a los emprendedores.

El Programa de Emprendimiento Hiberus- Boost está dirigido a dos tipos de proyectos que se diferencian según su grado de desarrollo. Por un lado, proyectos que hayan desarrollado un producto mínimo viable o que estén muy próximos a desarrollarlo y que busquen adquirir las capacidades de gestión para poner su puesta en marcha en el mercado. Por otro, ‘startups’ o empresas con un producto en el mercado que tengan retos concretos que ayuden a impulsar su crecimiento.

Los seleccionados que formen parte del Programa de Emprendimiento Hiberus- Boost mantendrán una reunión inicial de diagnóstico para analizar la situación y determinar sus necesidades, acciones concretas y metas medibles. Posteriormente, elaborarán un plan de acción junto con los mentores para medir la consecución de los objetivos y se realizará un seguimiento semanal mediante asesorías personalizadas. Los emprendedores accederán a un itinerario formativo confeccionado para impulsar sus startups y proyectos empresariales, asimismo, tendrán sesiones formativas cada semana para abordar cuestiones relativas a estrategia e innovación, marketing digital y estructura legal- financiera de una ‘startup’.

Esta edición deriva del Programa de Emprendimiento Hiberus centrado en proyectos en fase de incubación, que ha contado con dos exitosas ediciones. Tras la celebración del evento 'Startup Bootcamp' durante el pasado mes de junio, la Terminal ha ideado esta iniciativa impulsada por Hiberus y su fundación y apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza para acelerar las ideas en fase de aceleración a nivel nacional.

La duración de esta iniciativa es de tres meses y el plazo para presentar las candidaturas está abierto. Los emprendedores podrán inscribirse hasta el 20 de septiembre. El 'Programa de Emprendimiento Hiberus- Boost' dará comienzo el 28 de septiembre y finalizará el 22 de diciembre. Los interesados pueden encontrar toda la información de este programa e inscribirse al mismo en BOOST_compressed.pdf (la-terminal.es)