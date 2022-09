Aragoneses en el Reino Unido tras la muerte de Isabel II: "Hay muchas personas diciendo que se sienten huérfanas"

En el Reino Unido se llora la pérdida de la monarca más longeva. Isabel II falleció este jueves a los 96 años de edad y tras 70 de reinado. Para buena parte de la sociedad ha sido la única reina que han conocido. El 'shock' ha sido mayor porque dos días antes se la había visto sonriente en una foto en la reunión con la nueva primera ministra, Liz Truss, en la cita que marca el protocolo cuando hay relevo en el Gobierno. Aunque se sabía que su estado de salud era delicado, nadie pensaba que tanto.

"La verdad es que ha sido increíble porque ella estuvo bien para recibir a la nueva primera ministra y dos días después se ha ido. El comentario general es que ha sido ejemplo de compromiso y dedicación hasta el último día", ha contado desde el Reino Unido Paula Esquivias, bioquímica zaragozana que trabaja de investigadora en el sector sanitario. Con Truss, que sucede a otro conservador, Boris Johnson, que dimitió en medio de la polémica dentro y fuera del partido, han sido 15 los inquilinos de Downing Street que ha conocido la monarca.

Paula Esquivias y Javier Artal con sus hijos Nacho, Macarena y María, en el Reino Unido. H. A.

"Ayer (por el jueves) empezaron a circular rumores de que la reina no se encontraba bien hacia mediodía. Yo estaba trabajando y todo el mundo empezó a conectarse a la BBC en directo para seguir las noticias", ha recordado sobre ese momento en el que se conoció el fallecimiento. "Cuando dijeron que los hijos estaban allí, ya todo el mundo se esperaba el desenlace", ha asegurado, sobre la llegada al palacio de Balmoral (Escocia) de la familia real.

Paula vive con su marido, Javier Artal, también zaragozano, y sus hijos Nacho, Macarena y María en Warwick, en los West Midlands, en el centro de Inglaterra, donde los homenajes han comenzado en las redes sociales por parte de organizaciones, empresas y ciudadanos. En el centro de la ciudad han empezado también a llevar flores de forma espontánea como ha ocurrido a las puertas del palacio de Buckingham en Londres.

"Mucha gente viste de luto hoy, profesores, gente en el trabajo. En el cole de mis hijos van a tener un servicio religioso especial"

El sentimiento de pérdida es tal que "mucha gente viste de luto hoy, profesores, gente en el trabajo. En el cole de mis hijos van a tener un servicio religioso especial", ha explicado sobre las primeras muestras de duelo de este viernes. "Ahora estamos esperando a que el Gobierno diga cómo va a proceder en los siguientes días. Sabemos que son de luto nacional y que probablemente se declarará 'bank holiday', día festivo, el día del funeral en Westminster", ha contado.

Para definir la figura de la reina en el país ha explicado que "es, para muchos, como una matriarca. Hay muchas personas diciendo que se sienten como huérfanas". Debido a la larga duración de su reinado, la jefa de Estado "ha sido una constante en la vida de muchos y es raro no tenerla", ha reconocido.

Entre las muestras de respeto que han llegado de todos los rincones del mundo, ha confesado que no conocía la decisión de la comunidad de Madrid de decretar tres días de luto, pero ha asegurado que "creo que es lo justo, es una figura importante para la historia mundial".

Líder durante 70 años

Beatriz Lagunas, zaragozana en el Reino Unido. H. A.

En Warwick también reside Beatriz Lagunas, que trabaja en la Universidad de la localidad inglesa. "La figura de ella se ve con un aura de respeto incluso en entornos poco monárquicos, muy internacionales y abiertos de la universidad, y que no son conservadores la mayoría", ha contado sobre cómo se ha vivido la noticia.

"Se valora que ha sido siempre una constante y a la gente le gusta que haya cosas que no cambien. Ha sido una persona que ha hecho su trabajo durante 70 años"

Independientemente de la ideología, "en el fondo es una mujer que ha estado en una posición de liderazgo durante 70 años y para mí es algo que es de admirar", ha añadido. Ello al margen de que se pueda estar de acuerdo o no con la institución o sus decisiones. "Se valora que ha sido siempre una constante y a la gente le gusta que haya cosas que no cambien. Ha sido una persona que ha hecho su trabajo durante 70 años", ha concluido. En su caso, no cree que guarde fiesta el día de 'bank holiday' que se decrete la fecha del funeral, en la que cree que será voluntario trabajar o no, al menos en la Universidad.

Escocia: zaragozanos cerca de Balmoral

Beatriz Doñagueda y Pablo Ortín, en una visita a Edimburgo. H. A.

El sentimiento hacia la monarquía no es el mismo en todos los puntos del Reino Unido. Pablo Ortín es un zaragozano que lleva dos años en Glasgow trabajando como profesor en una guardería. Vive con su pareja, la también zaragozana Beatriz Doñagueda, que termina el doctorado en Químicas. "Aquí le tienen aprecio pero, Escocia siempre ha tenido el pulso de la independencia", ha explicado él sobre el país más al norte de los que forman el Reino Unido, junto a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y donde se encuentra el castillo de Balmoral donde ha fallecido la reina. Los escoceses mantienen la reivindicación de un referéndum por su independencia para este año, después del celebrado en 2014 en el que venció la unidad del país por un 55% a 45%. El zaragozano explica que se ha encontrado en este tiempo desde antimonárquicos a personas que tenían "cariño" a la figura de la monarca.

"La sensación era, no de tristeza, pero de extrañeza porque no va a estar la reina. Al final, ellos han nacido y ella ya estaba allí. La gente le tiene mucho aprecio, no tanto como en Inglaterra, pero es una persona que les cae bien", ha añadido Beatriz sobre la reacción de sus compañeros de la universidad, que tampoco se despegaron el pasado jueves de las noticias. En el centro de Glasgow había visto algún ramo de flores en recuerdo de la regidora pero, "nada comparado con Londres" e imagina que en Edimburgo, la capital escocesa, habrá más homenajes.

Glasgow se encuentra a unas 2,5 horas de la residencia donde todavía permanece el cuerpo de la monarca, a la espera de ser trasladado al palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina. En la puerta se han depositado estos días algunas flores y notas, pero no como en el palacio londinense, ya que este se encuentra mucho más alejado. "Es un entorno idílico, con un lago", ha contado Pablo sobre el enclave escocés. Cree que la sociedad escocesa ha sentido más la muerte de Isabel II que de su marido, el príncipe de Edimburgo el año pasado, "pero no tanto" como en otros puntos del país.

Irlanda del Norte: banderas a media asta

Lucía Canales, erasmus en Belfast. H. A.

En Belfast, la capital de Irlanda del Norte estudia Derecho este cuatrimestre otra zaragozana, Lucía Canales. Aterrizó este jueves en la capital norirlandesa apenas dos horas antes de conocerse la noticia. "Llegué a mi residencia de estudiantes, encendí la televisión y vi su imagen con un pie de foto que ponía: Queen Elizabeth II 1926-2022", ha contado sobre esos primeros minutos históricos en suelo británico. No olvidará el día que comenzó su erasmus, procedente de la Universidad de Zaragoza.

"Las banderas de todos los edificios (ayuntamiento, universidades...) están a media asta, y los carteles de publicidad de las paradas de autobús son imágenes de la reina", ha contado sobre su primera visión de la ciudad. En la Queens University donde estudia ha firmado ya en el libro de condolencias. Ha recibido un correo del rectorado en el que le comunicaban que se entraba en un período de "duelo nacional", que durará hasta la fecha del funeral de la Reina e incluirá dicho día. Esto hará que se revisen actividades y no se realice ningún evento de celebración hasta que finalice el período de luto. La semana que viene estaba previsto el acto de bienvenida a los estudiantes extranjeros.

"Hay un punto de expectación para ver cómo ejerce su hijo porque el listón está muy alto"

Todos coinciden en las incógnitas que se abren ahora ante la nueva etapa de la monarquía británica. Su hijo mayor, el príncipe Carlos, ha pasado a ser automáticamente el soberano, bajo el nombre de Carlos III. "Con el rey Carlos los sentimientos son encontrados. No hay tanta simpatía por él", ha confesado Paula sobre el nuevo jefe de Estado. Por su parte, Beatriz desde Escocia ha apuntado que entre sus compañeros de la universidad se comentaba que "va a ser muy raro decir ‘king’ en lugar de ‘queen’", en referencia a que ahora pasan a tener un rey en vez de una reina. "En general no les cae tan bien, a ver cómo lo hace", ha señalado.

"Hay un punto de expectación para ver cómo ejerce su hijo porque el listón está muy alto", ha añadido Pablo.

El pasado del nuevo monarca, su vida y escándalos, han dado, como el del resto de su familia, para muchas horas de noticias, documentales, películas o series como la popular 'The Crown', reflejando capítulos de su vida como la boda y divorcio de Lady Di, la madre de sus hijos, Guillermo y Enrique, y las décadas de infidelidades con Camila Parker-Bowles, su actual esposa y ya reina consorte .