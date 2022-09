"¿Qué va a pasar con los chicos y chicas de la Fundación Adislaf?"

“La situación de Adislaf es insostenible. Estamos más que preocupados”. Así se ha pronunciado este miércoles Francisco Vergara, padre de una persona con discapacidad que pertenece a la asociación del barrio zaragozano de Las Fuentes. En la noche de este martes comenzó un encierro “indefinido” en el que participan las familias y trabajadores y se prevé que vaya "para largo". La organización sin ánimo de lucro presentó una querella por un presunto impago de la DGA de casi un millón de euros.

Si las circunstancias no cambian, la fundación no podrá pagar a los proveedores ni abonar las nóminas de los trabajadores este mes de septiembre, según explicaba el presidente, José María López. La organización atiende a unos 250 discapacitados y da empleo a otros tantos a través de sus tres centros especiales. "¿Qué va a pasar con estos chicos y sus familias?", se lamentaba Sonia López, directora de centros residenciales en Adislaf. "Tienen una deuda con la asociación que hace que no se disponga ni de un euro para afrontar todos los servicios a los que tenemos que hacer frente", denunciaba Juan José Carrasco, hermano de una persona con discapacidad perteneciente a la organización.

"Es normal que se retrasen los pagos en una fundación, pero pensábamos que ya estaba encauzado, y después de tanto tiempo nos encontramos con esta triste situación", indicaba Aurora Albero, hermana de un usuario de Adislaf desde hace 30 años. "Estamos con una preocupación tremenda de que esto no se nos vaya al traste", añadía. Además, los padres de las personas de esta organización suelen ser "mayores", por lo que la inquietud aumenta. "Además del bienestar que supone para un chico discapacitado tener un trabajo y sentirse útil a la sociedad, luego viene el valor añadido de que los padres somos mayores y estamos más imposibilitados para atenderlos", indicaba Francisco Vergara.

José María López insistía en que "no solo están comprometidas las vidas de los discapacitados, están comprometidas las vidas de 220 trabajadores". De ahí la tremenda preocupación que atormenta a las familias y empleados de la asociación, que viven "con sueldos muy bajos" y ahora, "si no se arregla la situación", no recibirán la nómina de este mes. "Yo no sé cómo van a reaccionar los trabajadores, a los chicos nunca los van a abandonar. Pero tienen que comer", apostillaba el presidente de Adislaf.

"Esta fundación es algo que hicieron las familias, que se han desvivido por que salga adelante, porque la DGA no tenía infraestructuras y está ahora en serio peligro", expresa Sonia Pérez. Durante el día, son los familiares los que se encierran en las instalaciones de la fundación, mientras que por la noche hacen turnos los trabajadores.

Adislaf presentó una querella contra el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, así como a un arquitecto del área, al considerar que ha mantenido una actitud "hostil" contra la fundación. demás, han denunciado que el Ejecutivo autonómico les adeuda 955.800 euros.

Dicen que el Departamento de Economía no les ha hecho llegar las ayudas estatales para los tres Centros Especiales de Empleo que tiene la asociación. Asimismo, aseveran que la Consejería de Derechos Sociales no está pagando los conciertos de las plazas de su residencia de Las Fuentes, a pesar de que en 2019 ya solucionaron el problema que tenían con la licencia y que supuso la anulación de los conciertos.

La respuesta del Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón, por su parte, recordó el pasado martes el apoyo que "de forma conjunta e históricamente" se ha brindado a la entidad. El Departamento de Economía sostuvo que, hasta el momento, han solicitado las subvenciones correspondientes hasta el mes de junio y la extra de verano. "En los últimos días se han realizado varios nuevos pagos", declararon. Por ello, indicaron que quedan cuatro meses pendientes de abonar a todas las asociaciones y, en el caso de Adislaf, suponen un importe de 187.800 euros. "Está previsto realizar un nuevo pago próximamente", añadieron.

Por su parte, el Departamento de Ciudadanía valoró y apoyó el trabajo que realiza Adislaf. "Esto se traduce en un soporte económico a la fundación de 16,5 millones de desde el año 2015, dinero procedente de la concertación de plazas, las subvenciones del IASS, las del IRPF, el reparto de Herencias y los fondos europeos", han dicho desde el Departamento dirigido por Mariví Broto. "Las facturas ordinarias están al día, y se sigue de cerca la evolución de los centros para sus autorizaciones solicitadas", sentenciaron.