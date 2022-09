Caen las reservas en las casas rurales de las zonas afectadas por los grandes fuegos

Los grandes incendios de este verano en Aragón no solo han afectado al terreno calcinado. Algunos negocios, como las casas rurales, han sufrido efectos indirectos y han recibido anulaciones por culpa de los fuegos. Algunas fueron obligadas ya que las llamas acechaban, pero otras fueron por el miedo o la inseguridad que producen estas situaciones.

El presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Jesús Marco, explicaba este lunes que las casas rurales "han sufrido varias anulaciones de reservas, porque la gente se lo plantea o porque tiene miedo a que se produzcan incendios y estén ellos en la zona". Además, algunos clientes se han mostrado reticentes a la hora de reservar ya que a los lugares que han quedado abrasados "no quiere ir la gente" por culpa del desolador paisaje. Principalmente, las cancelaciones se han sufrido en la zona del Moncayo y de Calatayud, principales afectadas por los dos grandes incendios que ha sufrido Aragón este verano.

Uno de los territorios más afectados por el último gran fuego forestal fue Añón de Moncayo. Allí se encuentra la casa rural Castillo de Añón, que ofrece experiencias en el Parque Natural y tiene hasta 12 habitaciones disponibles. Curro Fatás, su gerente, indicaba que, el día que se originó el incendio, había gente dentro del establecimiento. "Hubo gente que no pudo ni recoger sus equipajes porque salieron a comer por ahí y la Guardia Civil no les dejó volver. Otros aguantaron una noche, pero viendo el panorama se fueron. A estos hay que sumar los que fueron evacuados", detallaba Fatás. Los días posteriores, hubo "muchas anulaciones" de reservas. "La gente asocia Añón con el Moncayo, pero la realidad es que el fuego no tocó el parque. Ahora se está restableciendo un poco la normalidad", aseguraba el propietario del alojamiento. No obstante, el mes de septiembre "no va a ser como esperábamos por culpa del incendio". Fatás estima que estas cancelaciones suponen entre un 25 y un 30% de la ocupación. Desde lo alto de la torre de la casa rural se puede ver todo el terreno calcinado, un paisaje "desolador" que ha podido ser el motivo de las anulaciones. El Castillo de Añón no ha sufrido daños por el fuego.

Más información El coste de replantar cada hectárea de frutal quemada por los incendios llega a superar los 7.500 euros

"He perdido 2.000 euros"

A Ambel no llegaron las llamas del incendio, aunque la casa rural Villa de Ambel también ha perdido reservas por culpa de los fuegos. "Se han echado para atrás tres reservas, 15 días en total entre dos fines y una semana completa", indicaba Diego Lerín, propietario del alojamiento rural. En su caso, unos clientes tuvieron que marcharse cuando inició el fuego y otros tuvieron incluso que alojarse en Calatayud. "Desde entonces, no hemos tenido ninguna reserva por el tema de los incendios", declaraba Lerín. En esta época suelen estar llenos, pero este año el gerente aseveraba haber perdido unos 2.000 euros "por las cancelaciones y por la gente que no ha venido".

En Moros, el incendio que se originó el pasado mes de julio calcinó casi el 100% del terreno municipal. El paisaje, visto desde la casa rural Trasvilla, es "desolador", con un manto negro que recubre lo que antes era verde. "Hemos tenido anulaciones de todas las reservas después del fuego. Teníamos todo lleno y es normal que hayan cancelado, vienen aquí a hacer senderismo, a ir en bici... Y ahora, ¿quién va a querer venir aquí, estando todo esto quemado?", se lamentaba Silvia Labrador, propietaria del establecimiento rural.

La casa rural Entrefrutales, localizada en el municipio zaragozano de La Vilueña, también sufrió una anulación. "Era unos clientes que venían de Madrid y tenían que pasar por Ateca. Me dijeron que así no iban a estar tranquilos, y que preferían aplazar la reserva", precisaba la regente, Charo. Por acuerdo mutuo, desplazaron la reserva del 23 de julio al 23 de septiembre.