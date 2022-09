Tres aragoneses entre los 100 empresarios más creativos del momento, según Forbes

¿Quién no ha soñado alguna vez con formar parte de una lista Forbes? Quizá las más famosas sean las que reúnen a las mayores fortunas o a las personas más influyentes del mundo. Lo que está claro es que esta revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, fundada en 1917, se ha convertido en todo un referente en este sentido.

Por eso, que en su reciente selección de ‘Most Creative People in Business 2022’, o lo que es lo mismo, listado que reúne a las ‘Personas más creativas del momento en el mundo de los negocios’; se hayan colado tres personas vinculadas con Aragón, merecía una mención. Son jóvenes, son inspiradores, son humildes, y, dentro de sus ámbitos de especialidad, están cambiando el mundo.

Pedro Lozano (Zaragoza, 1989), conocido como ‘Peter’ para sus amigos, es cofundador de Imascono y Chromville junto a Héctor Paz, así como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE Aragón). Natural de La Puebla de Alfindén, raíces que luce con orgullo; acaba de celebrar los diez años de su empresa, un estudio de tecnologías creativas, especializado en Realidad Extendida y que hace tiempo navega por eso que llaman Metaverso. Trabaja para Telefónica, Disney, Ferrán Adriá o Rafa Nadal, entre otros.

“Soy lo que soy gracias al lugar del que vengo. Y a veces parece que todo el talento se encuentra en grandes ciudades”, reivindica. Para Peter, ser de pueblo ha conformado su personalidad: “Soy cercano, campechano, cariñoso, un carácter que he heredado de mis padres, mi familia, y del lugar del que vengo”.

Empresario precoz, como suelen serlo los auténticos emprendedores, Imascono nace en segundo de carrera, mientras estudiaba diseño de interiores. “Salir en la misma lista que Rosalía o Bizarrap es espectacular. Al fin y al cabo, son jóvenes que están marcando una época con su arte”, reconoce el zaragozano. Y es este criterio, el de precisamente cambiar el mundo desde el ámbito artístico, el que destaca: “No son disciplinas habitualmente reconocidas”.

Aunque Peter, como sus otros dos compañeros, hablan del factor suerte; los tres coinciden en la importancia del trabajo duro y de la constancia: “Un año antes de fundar Imascono viajé a Inglaterra a fichar por un equipo de fútbol profesional. Fue durante el primer entrenamiento cuando me rompí el menisco, sin haber firmado el contrato. En aquel momento creí que fue mala suerte. Hoy entiendo que fue lo que tenía que pasar”.

Pedro Lozano, cofundador de Imascono y Chromville HA

¿Un golpe de suerte?

Eso sí, asegura que las ganas, la persistencia y el no darse por vencido juegan un papel fundamental. Porque, como explica, “las cosas pasan por algo, y si no, hay que hacer que pasen”. En esta misma línea de pensamiento se sitúa Laura Lacarra, Big Data Engineer de Telefónica, nacida en Zaragoza hace 36 años, con raíces en Cetina, donde, asegura, en el tablón del bar La Luna de su pueblo todavía conservan algunas de sus últimas apariciones en prensa.

Laura Lacarra, Big Data Engineer de Telefónica HA

Esta ingeniera informática trabaja en el análisis de la red para garantizar las comunicaciones (4G o 5G) y en mejoras constantes para los usuarios, labor que desempeña hace 13 años desde Madrid, donde reside. “En el mundo de la informática, mi mundo, soy un técnico más. Yo lo construyo. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, me di cuenta de que podíamos hacer muchas cosas, pero que si no las contábamos nadie iba a conocerlas”, explica.

Así, hace una década, dio el salto al mundo de la divulgación científica y tecnológica. Actualmente organiza el evento de tecnólogas Women Techmakers Zaragoza y el Startup Open Space, con Cachirulo Valley, entre otras. “Era muy mala comunicadora, pero me empecé a formar, con constancia, con muchas ganas de llegar a donde quería llegar”, admite. La zaragozana defiende la presencia de más mujeres en un sector en el que, actualmente, tan solo representan un 14%. “Las cifras van en aumento, pero muy despacio. Por eso decidí que tenía que hacer llegar este mensaje a niñas y jóvenes”, admite.

José Alfredo Martín HA

Desde la España Vaciada

En cuanto a la noticia de su aparición en el listado de Forbes, asegura que le ha pillado desprevenida, pero le hace sentir orgullosa y muy satisfecha: “Ha sido una gran sorpresa y algo inesperado. Todavía no me lo creo”. Además, la zaragozana fue la única finalista española en los premios Women in IT Awards de Irlanda en 2019, y ha sido galardonada como una de las 25 personas de valor de Telefónica.

Hace nueve años, José Alfredo Martín, nacido en Madrid (1987) decidió abandonar una cómoda vida como auditor y mudarse a Oliete para levantar, junto a sus compañeros Alberto, Sira, Adrián y Pablo un proyecto comprometido con el territorio: ‘Apadrina un olivo’. ¿El objetivo? Recuperar miles de olivos centenarios abandonados hacía décadas en la zona y generar un ecosistema sostenible y respetuoso con el entorno. Una iniciativa que les ha valido la clasificación de Forbes.

“Con los años hemos logrado levantar, de cero, un proyecto de emprendimiento social de referencia a nivel nacional basado en generar una economía rural sostenible en un área de baja intensidad demográfica”, admite. Hoy, son más de 15.000 olivos adoptados por todo el mundo y una veintena de empleos creados. Una iniciativa solidaria, innovadora y estrechamente vinculada al territorio. “Lo que enamora es que es un proyecto redondo. El olivo es la excusa para cambiarlo todo”, añade.

La noticia le llegó este fin de semana, de la mano de la felicitación repentina de varias personas que le acompañaban en un evento. “Fue una gran sorpresa. No sabía nada. Me gustaría pensar que es un premio a la perseverancia, la constancia y al trabajo diario que llevamos haciendo desde 2014”, añade.

Además, cuentan con su propia tienda de productos vegetales gourmet y aceite de oliva virgen extra, Mi Olivo, el cual ha sido elegido durante tres años como mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Denominación de Origen del Bajo Aragón.