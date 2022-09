Omella hace un llamamiento urgente a cuidar del planeta ante la emergencia ecológica

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, hace hoy un llamamiento urgente a cuidar del planeta ante una emergencia ecológica que pone en peligro "la casa común" de la humanidad.

En su carta dominical, titulada "Escuchemos la voz de la Creación", Omella recuerda que muchos niños comienzan mañana un nuevo curso "con inquietud, ilusión y mucha expectación" y pide a las familias que acompañen la labor educativa para transmitir "valores sólidos para ayudar a edificar a los hombres y mujeres del futuro que tendrán la responsabilidad de gestionar el mundo".

Coincidiendo con la llegada del nuevo curso, el cardenal opina que "sería bueno que fuéramos capaces de dibujar y pensar en una casa enorme, la casa común, en la que cabemos todos, y transmitir a los niños y niñas la alegría de vivir en esta casa preciosa, pero que dejará de serlo, si no la respetamos y no la cuidamos, si no descubrimos que somos hermanos unos de otros y que la Tierra es un ser vivo".

Desde hace ocho años, el primer día de septiembre los cristianos celebran la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, con la que comienza el Tiempo de la Creación, que finalizará el 4 de octubre con la celebración de la memoria de San Francisco de Asís, proclamado patrón de la ecología por Juan Pablo II en 1979.

Con este motivo, Omella llama "a tomar conciencia del planeta en el que vivimos y de nuestro entorno". "Deberíamos reflexionar seriamente sobre nuestra relación con la creación, comprometiéndonos a tener el debido y necesario cuidado", subraya.

"La creación sufre y es urgente que escuchemos su clamor. Ante este clamor e intentos de debate sobre la crisis ecológica, a menudo se promueve un silencio que debería preocuparnos", denuncia el arzobispo.

Según el presidente de los obispos españoles, "cada vez más, la diversidad es menos diversa" y "muchas voces de científicos y expertos permanecen silenciadas".

La Iglesia ha escogido este año como imagen de esta jornada una zarza que arde, "que contrasta con el fuego de tantos incendios forestales que hemos sufrido este verano y que agravan el desequilibrio del entorno", según Omella.

El arzobispo de Barcelona recuerda que el papa Francisco en su encíclica 'Laudato si' de 2015 hacía un diagnóstico que sigue vigente: "Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar".