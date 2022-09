Jorge Casanova: "Paso buena parte del día pensando en matemáticas"

¡Enhorabuena! Vino de Bulgaria con una medalla de plata.

Me gusta haber dejado a la Universidad de Zaragoza en buen lugar. Lo mejor no es el reconocimiento, sino conocer a gente y hacer amigos.



Los problemas se quedaron en el papel, porque en la prueba les plantearon ocho ejercicios.

Suelen ser bastante complicados. Al principio te quedas en blanco, porque hay muchas opciones. Igual una aproximación es buena, tal vez otra sea mejor... Estás cinco minutos leyendo el enunciado e intentas entenderlo con tranquilidad y a probar diferentes ideas. No son de cálculo, sino demostraciones, por ejemplo, que se cumplan algunas propiedades.



¿Ya era bueno con los cuadernos Rubio?

No lo recuerdo, pero nunca se me han dado mal. De pequeño me gustaban mucho. Alguna vez los amigos me pedían los deberes de resolución de problema (ríe).



¿Qué quería ser de mayor?

Desde niño sabía que me quería dedicar a las ciencias, pero no tenía muy claro qué carrera, si sería Física o Matemáticas.



Permítame una maldad, sé que es como lo de a quién quiere más... ¿Matemáticas o física?

De momento, me inclino por las matemáticas, aunque la física me gusta. Es cierto que la física se nos introduce más tarde en el colegio. Hacer las dos es un desafío.



¿Dónde se ve en 10 años?

Espero que haya acabado la carrera y no sé si estudiando un máster o un doctorado, pero me gustaría tener una carrera académica en la Universidad, dedicarme a las matemáticas profesionalmente.



La fuga de cerebros parece resonar de nuevo, ¿usted se iría?

De momento no está en mis planes. En España se vive bastante bien y estar cerca de la familia y de los amigos siempre es más cómodo. Después está el idioma que, aunque te manejes, no se controla al mismo nivel que el castellano.



¿Cree que está en peligro el futuro de la ciencia en España?

Es un mal negocio que se vaya gente a la que le has educado y son brillantes. No creo que esté en peligro, pero sería conveniente que esta situación no se siguiera produciendo.



¿Qué retos ve para la ciencia?

Ahora se habla mucho del cambio climático, que creo que es un tema bastante importante y también tenemos la crisis energética que está viviendo la Unión Europea.



Fantaseemos: ¿se imagina formulando un teorema, el teorema de Casanova?

Es complicado, pero me gustaría dedicarme a investigar en algún asunto desconocido de las matemáticas. Probablemente lo llamaría con el asunto de investigación, sería descriptivo.



La disciplina que estudia se cruza con el arte, ¿usted también tiene una dimensión artística?

Desde pequeño toco el saxofón. Ahora he continuado en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna, donde resido, porque tenemos una charanga.



¿Qué tiene Jorge saxofonista del matemático o físico y al revés?

Mi profesor me decía que era muy cuadriculado, la música a veces no es así y me costaba salir. Es más laxa, porque se puede interpretar pero no como lo dice la partitura.



¿Qué sentimientos le generan las matemáticas?

Sobre todo, satisfacción. De repente, un día estás corriendo o duchándote y te das cuenta de cómo resolver un problema con el que llevas mucho tiempo peleando.



Así que las ve en todos sitios...

Paso bastante parte del día pensando en matemáticas. Mis padres y mi hermana se quejan cuando, por ejemplo, estamos en una comida y a veces acabamos hablando de matemáticas.



Si le digo que dudo si estudiar matemáticas, ¿qué me diría?

Que te animes. Matemáticas es una carrera muy bonita.