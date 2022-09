Los abonos gratis no llenan el Cercanías de Zaragoza, pero se notan en el bolsillo: "Me voy a ahorrar 80 euros al mes"

Afluencia similar y dudas sobre cómo utilizar los nuevos abonos gratuitos en el primer día en el que se han estrenado los viajes gratis de Renfe para las Cercanías en Zaragoza, aprobados por el Gobierno central en todo el país para paliar los efectos de la crisis en el bolsillo de las familias. En Zaragoza, la red se limita a la línea Casetas-Miraflores, que este jueves, 1 de septiembre, transportaba a medio centenar de usuarios en uno de sus primeros convoyes de la mañana. El aumento de viajeros se espera para el próximo lunes, en la semana de la 'vuelta al cole', por lo que la operadora viene aconsejando a los viajeros sacar los abonos antes.

Los usuarios de Renfe en Aragón han comprado 3.131 abonos gratis para las tarifas de Media Distancia y 990 el de Cercanías. No se aplica ninguna rebaja al billete sencillo. Entre los primeros usuarios que los han estrenado había alguna duda a la hora de utilizarlo. "Estuve sacándolo por internet pero no había manera porque no me llegaba el código QR, así que me presenté en la oficina de la estación de Goya y me lo hicieron en un momento", ha explicado Inmaculada López, usuaria que viaja todos los días de Utebo a Zaragoza para ir a trabajar y para la que ha sido su primer día tras las vacaciones. "Me gasto 10,40 euros a la semana", calcula, que ahora no tendrá que pagar hasta el 31 de diciembre que se ha aprobado la medida.

Algunos usuarios pedían que se ampliara. "Tenía que continuar el año que viene", ha añadido Eduardo Morcillo, sentado junto a su hija Inés. Él lo utiliza para trabajar y ella para estudiar. "Tenemos autobús cada 10 minutos, pero es más incómodo", ha apuntado sobre la posibilidad de utilizar el transporte de viajeros por carretera que conecta Casetas con Zaragoza y que usan también vecinos de Utebo. Un problema que desincentiva el uso del tren en Casetas es que la estación se encuentra alejada del casco urbano, mientras en Utebo pasa por el centro del pueblo.

"A veces subimos solos al tren", han comentado un matrimonio de jubilados que se han subido en Casetas. En su opinión, el aumento de viajeros porque era gratis el billete ya se notaba este jueves. La línea viene siendo deficitaria desde su estreno. Entre los pasajeros apuntan a la falta de frecuencias, el mayor precio del billete hasta ahora, y que no permite hacer trasbordo con los autobuses urbanos, salvo unos meses que se permitió durante la pandemia. Ellos bajan en coche a la estación, donde lo dejan aparcado y van a Zaragoza. Este jueves lo hacían para "ir de médicos". Comenzaron a utilizar el tren "desde que empezó la pandemia de covid porque es más cómodo, rápido y va menos gente que en el autobús", han explicado.

"Utebo está dejado de la mano de Dios. Tendrían que poner a alguien porque a veces el torno o la máquina de billetes no va"

Para las familias numerosas, que ya tienen descuento, también es un alivio en el presupuesto familiar. "Lo cojo todos los días con esto dos y otros dos mayores", comenta Patricia Ribod, sentada con su hijo César, de seis años, e Iris, de seis meses. La lleva su marido en coche desde Alagón y coge el tren para ir al trabajo. "Y para que nos cuiden nuestras abuelas", añade César, entrando en la conversación. "Desde la estación de Goya tengo 5 minutos a mi trabajo", ha comentado ella. Calcula que se ahorrará unos 80 euros al mes.

Tren de Cercanías en la estación Delicias de Zaragoza. Francisco Jiménez

Inmaculada ha pedido que haya algún empleado fijo en el apeadero. "Utebo está dejado de la mano de Dios. Tendrían que poner a alguien porque a veces el torno o la máquina de billetes no va", se ha quejado.

Problemas en media distancia

En la estación de Goya había una persona para dar aclarar dudas a los viajeros. Los que más tenían eran los de media distancia. "Solo tenemos opción de sacar el abono en las máquinas o en ventanilla, no en internet", se quejaba Irene, una joven de Fuentes de Ebro. La persona de atención al público le explicaba que tenía que sacar el llamado "abono recurrente" y antes de cada viaje, como cuando se compra un billete, "reservar el viaje". Solo así se podía aplicar el descuento. "Sacarlo fue fácil, pero tienes que asociar el billete", ha explicado Silvia Montalbán, que acude cada día a trabajar. Espera que el segundo día ya no tuviera problemas.

Lidia Manero, que esperaba un tren para ir a ver a su familia a La Almunia, todavía no se había sacado el abono pero conocía los descuentos. "Lo tengo que mirar todavía", ha explicado. Se suele gastar unos 28 euros al mes con el descuento joven. "Me parece muy bien y el tren es más cómodo que el autobús". Natalia Carrera, que llegaba en un regional desde Huesca, había dejado el autobús y se había pasado al tren por el ahorro. Al mes se gasta 240 euros en autobús.

Carlos Nasarre vive en Huesca pero trabaja en Zaragoza y ya se ha beneficiado del abono de Renfe. Francisco Jiménez

En el mismo tren ha viajado Carlos Nasarre. "Soy de Huesca y trabajo en Zaragoza". No había tenido problemas para hacerse con los billetes gratuitos. "Me costaba 160 euros al mes", ha calculado sobre su ahorro. En los 15 años que lleva haciendo el mismo trayecto ha ido en coche, autobús y tren. Considera que este último es el mejor porque le permite ir trabajando con el ordenador y se ahorra la gasolina, que con el alza de precios actual y pese al descuento de los 20 céntimos, "me podía gastar 60 euros a la semana, tranquilamente".

"Esto es un lujo desaprovechado, que si lo quitan lo echaremos de menos", advertía una de las pocas usuarias que viajaban a Casetas fuera del horario de más actividad, pasadas las 9.30. "La gente está acostumbrada al coche", ha lamentado, defendiendo el ferrocarril.