El gasto por escolar en la vuelta a clase supera los 400 € tras el alza del 4% en libros y material

El aumento de los precios también se traslada al sector educativo y la vuelta al colegio podría costar más de 400 euros por alumno, impulsada, entre otros factores, por el alza del 4,4% registrada en los libros de texto y el material de papelería, según los últimos datos referidos al IPC de julio. La previsión es que las extraescolares también registren ligeros incrementos, pero la ampliación del Plan Corresponsables a 280 centros permitirá que casi 13.000 dispongan del servicio de madrugadores de forma gratuita y que 4.878 se beneficien del mismo modo de las aulas de tarde.

"La familias donde más notan la vuelta al colegio es en el material escolar y en libros", detallan desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública (Fapar), quienes recuerdan que unos 62.000 escolares no deberán adquirir manuales porque se benefician del banco de libros y otros 12.643 disfrutarán de una beca. "Aún así, los alumnos de infantil se quedan fuera", insistieron. A ellos se suman todos aquellos que no han podido o querido adherirse a estas iniciativas y verán cómo los libros registran subidas de hasta el 8%, dependiendo de la editorial. "Las tradicionales han aumentado entre un 2,5% y un 5%, pero las minoritarias han aprovechado el cambio de legislación educativa (la Lomloe entra en vigor en los cursos impares) para subir un poco más", detalla Víctor Castillón, presidente de la Asociación de Librerías de Huesca.

Un incremento mayor, declara, se produce en el material escolar: "Los cuadernos han subido cerca de un 20%. Con el mismo margen comercial, ahora el básico tiene un precio de 2,5 euros frente a los 2 del año pasado". Este fuerte repunte, apunta, se produce después de más de seis años sin cambios. En la papelería Happ-Unceta de Zaragoza también han tenido que incrementar los precios. Los lapiceros los venden por 60 céntimos tras llevar 15 años a 50. "Aunque se está comprando todo un poco más caro, intentamos ajustar al máximo nuestros precios", detalla Lidia Serra, encargada de la tienda.

Más allá del material escolar, las familias también deben hacer frente a otros gastos derivados del curso escolar como son los servicios de madrugadores o el transporte. Desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) valoran en un 2% el incremento previsto, de media, tanto para las extraescolares como para el comedor, cuyo coste suele rondar los 120 euros mensuales. La pública mantiene este servicio en 86 euros.

Respecto a las extraescolares, la empresa Océano Atlántico confía en recuperar colegios y alumnos tras el fin de las restricciones y recuerda que el precio se pacta con cada una de las asociaciones de padres y madres. "Si se sube va a ser poco, uno o dos euros al mes", puntualizan. Como ejemplo, detallan que actividades de iniciación deportiva, con dos horas semanales, tienen un coste de unos 20 euros mensuales, mientras que en los idiomas asciende a 38.

El transporte, en el caso de las rutas gestionadas por el Departamento de Educación, continuará siendo gratuito para las familias. "En Zaragoza finalmente se han alcanzado acuerdos, aunque en Huesca todavía hay rutas desiertas. En Teruel todavía no se han licitado", puntualiza Rosa Cavero, secretaria general de la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (Aetiva). Respecto a las rutas acordadas con las ampas o con los colegios privados y concertados, señalan que se negocian "una a una". "Consideramos un 10,5% de incremento por gasoleo, pero cada empresa negocia sus condiciones", señala.

Retraso en los libros

Desde las librerías señalan que algunos libros de texto llegarán con cierto retraso, especialmente, los adaptados a la nueva ley educativa; pero también aquellos de cursos pares que este será el último año que vendan. "Apuran hasta el último momento para no imprimir de más y que luego no se vendan", puntualiza Castillón. También en El Cortes Inglés han sufrido estos retrasos, aunque se prevé que la próxima semana se produzca un mayor movimiento. Las ventas, aseguran, están siendo "positivas". Por su parte, las librerías de Zaragoza esperan durante los próximos miércoles y viernes, con el programa ‘Volveremos’, una gran afluencia de personas.

"Hacemos lo que podemos para compaginar gastos"

Las familias afrontan ahora una vuelta al colegio con total normalidad, tras la eliminación de todas las restricciones que estaban vigentes por la covid. No obstante, deben tener en cuenta otro factor importante: la inflación. Lo expone Inma Pleguezuelos, madre de dos niños, con un claro ejemplo: "Tenemos que comprar dos libros para cada uno y han pasado de costar 18 euros a 34". Y así se va disparando el coste de compra.

Los hijos de Pleguezuelos van a pasar a tercero de primaria y a segundo de la ESO en el IES El Pirámide de Huesca. "Esta semana he empezado a preparar la vuelta al cole y, por suerte, los dos están con el banco de libros, por lo que solo tenemos que pagar 25 euros", indica. Aún así, hay que tener en cuenta otros gastos, como la ropa que necesitarán para el nuevo curso. "Hay que comprar calzado, ropa de vestir, deportiva para las clases de Educación Física... y se va el dinero", explica esta madre. No obstante, tienen la suerte de vivir cerca del colegio, por lo que no deben utilizar el transporte escolar y pueden ir a pie.

Respecto al material escolar, hay cosas que la familia ha podido "aprovechar" de un año a otro, pero hay otras, como los cuadernos, que han tenido que adquirir porque "cada profesor pide un material más específico".

"Para compaginar el gasto de la vuelta al cole con el resto de cosas hacemos lo que podemos. Nos vamos quitando de cosas más innecesarias", expresa Raquel Langarita, madre de un niño de 12 años y una niña de 6. Ambos van al colegio concertado La Anunciata de Zaragoza, por lo que no tienen un banco de libros. "El más mayor pasa a primero de la ESO y utilizan un ‘Chromebook’ en lugar de libros de texto. El ordenador más las licencias pueden costarnos hasta 300 euros", detalla Langarita. Para la pequeña -que pasa a primaria-, han hecho un desembolso de 200 euros, a los que hay que sumar 105 de otros gastos como el plan lector o la plataforma Alexia.

"Hemos notado el incremento pero porque ambos pasan a otra etapa educativa. Los precios habrán subido, pero no significativamente", opina esta madre.