Llegan los abonos gratuitos de Renfe que beneficiarán a multitud de viajeros

«Calculo que podría ahorrarme mucho dinero porque de normal suelo venir todos los fines de semana a Zaragoza y me cuesta cada viaje unos 6 euros». Así opinó Sofía García, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, sobre los nuevos abonos gratuitos que se pueden adquirir desde ayer en las taquillas o en las máquinas de autoventas de las estaciones aragonesas, además de en la página web.

También se contemplan descuentos del 50% en los Avant y algunos AVE. Todo ello, según los cálculos del Gobierno central, supondrá un ahorro que alcanzará los 1.000 euros por familia entre los próximos meses de septiembre y diciembre. Así lo avanzó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que informó de que unas 300.000 personas ya se habían registrado en la página web de Renfe para conseguir su abono o descuento.

Ayer por la mañana ya pasaron por la estación Delicias los primeros usuarios que adquirieron su abono gratuito. «A mí me viene genial el abono de media distancia porque mi pareja vive y trabaja en Teruel y viajo casi cada fin de semana», afirmó Ana Vallafania, que fue precavida y acudió al punto de la mañana para no encontrarse con largas colas: «Ya tenía pensado venir el primer día porque he visto que en Madrid había mucha cola», explicó Vallafania, que consiguió su abono a través de las máquinas de autoventa.

Uno de los perfiles que más se beneficiará de esta medida es el de los jóvenes aragoneses que estudian fuera de su ciudad natal. Ese era el caso de la zaragozana Lucia Villa, que este año comenzará a estudiar el grado de Criminología en Alicante. «Si no hubiera tenido esta ayuda, habría tenido que ir en bus porque es más barato que el tren, pero cuesta unas siete horas y media, así que además voy a ganar rapidez», detalló Villa, que se mostró muy contenta con esta iniciativa que, para los estudiantes, «está genial», aunque lamentó su corta duración. La estudiante también destacó la rentabilidad del abono: «Aunque haga solo 10 viajes ya me sale a dos euros el trayecto, así que es muy rentable».

Sofía Gracía, ayer en la estación, adquiriendo su abono gratuito para viajar de Zaragoza a Huesca.

Por su parte, la zaragozana Sofia Garcia, vuelve todos los fines de semana a casa, así que ve «muy positiva» la medida. Además, subrayó la posibilidad de que esta iniciativa anime a la gente a utilizar menos el coche.

Los transportes de media distancia de Aragón recorren los trayectos de Zaragoza-Logroño; Zaragoza-Pamplona-Vitoria; Zaragoza-Caspe-Barcelona; Zaragoza-Monzón-Lérida; Valencia-Teruel-Zaragoza-Huesca; Madrid-Arcos de Jalón-Zaragoza; Zaragoza-Huesca-Jaca y Zaragoza-Huesca-Canfranc. Los usuarios de estas líneas podrán beneficiarse de la gratuidad del servicio, durante los próximos cuatro meses –hasta el 31 de diciembre–, adquiriendo el abono y a cambio de una fianza de 20 euros, que se devolverá automáticamente cuando los viajeros lleguen al mínimo estipulado, que es de 16 viajes.

La línea de cercanías de Zaragoza, que engloba el viaje Casetas-Miraflores y pasa por las estaciones de Utebo, Delicias, Portillo y Goya, también será gratuita para los usuarios que adquieran el abono de cercanías. Para este caso, la fianza a aportar será de 10 euros y también tendrá un mínimo de 16 viajes como condición para ser devuelta.

Los usuarios recurrentes del servicio de transporte del AVE o Avant también podrán obtener sus descuentos, que en este caso serán del 50% del billete. La rebaja, dentro de la Comunidad, beneficiará a la línea de tren de AVE que recorre el trayecto entre Huesca y Zaragoza. En este caso, como el abono no tiene la condición de gratuidad, no será necesario abonar una fianza.

Con la medida el Gobierno estimó un ahorro en las familias durante estos cuatro meses de unos 600 euros en Madrid, 750 euros en Barcelona y hasta 1.000 euros en otras ciudades como Valencia o Sevilla. La finalidad de esta acción es paliar los altos costes que están generando la guerra de Ucrania y la disparada inflación que ha desembocado en una crisis de precios. Además, el Gobierno central pretende, a través de estas medidas excepcionales, garantizar la sostenibilidad de distintos ámbitos económicos y sociales. Los nuevos abonos por ahora, tendrán una duración determinada hasta el 31 de diciembre.