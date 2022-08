Un grupo de agricultores reprochan a Olona que se sintieron “abandonados” durante el incendio del Moncayo

Hasta el Monasterio de Veruela se ha trasladado este lunes el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, para reunirse, junto con el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, con los alcaldes de los municipios y afectados por el incendio del Moncayo con el fin de evaluar los daños provocados por la voraces llamas y analizar posibles actuaciones.

Pero antes del encuentro, que todavía se está produciendo, Olona se ha visto obligado a realizar una improvisada parada a las puertas del momunento cirtesciense donde le esperaban un grupo de agricultores que aseguraban que “alguien” les había asegurado que serían recibido por el consejero. “No he recibido ninguna petición de reunión”, les ha asegurado Olona, que ha insistido en que no tienen ningún problema en sentarse a la mesa con los representantes del sector como habitualmente hace para conocer las peticiones de aquellos cuyos cultivos quedaron arrasaron por las llamas, pero ha insistido en que el cauce habitual es solicitar el encuentro a través de las organizaciones agrarias “con las que se mantiene una fluida interlocución”, ha dicho. “También queremos estar las comunidades de regantes”, ha solicitado el presidente del sistema de Alcalá de Moncayo. “Por supuesto, no le voy a negar una reunión a nadie”, ha sido la respuesta de Olona.

Sin embargo, y ya que lo tenían cara a cara, los agricultores han aprovechado unos minutos para trasladar al máximo responsable de la consejería de Agricultura su sentir y sus demandas. “Nos hemos sentido abandonados”, ha señalado Alberto Sanz, agricultor de El Buste que ha puesto voz a la indignación del sector de la zona. “Si no hubiera sido por la gente que se quedó en los pueblos hubiéramos ardido”, le ha espetado al consejero, al que ha pedido que se tenga más en cuenta a los pobladores del medio rural y al que ha advertido de la necesidad de nuevas políticas que permitan la limpieza de los montes y el pastoreo de la ganadería. “El monte no se limpia con papeles, sino con pastores”, se ha escuchado por parte de otro agricultor presente en la improvisada reunión.

Que la empresa sea responsable de los daños

A las puertas del Monasterio de Veruela, los agricultores han pedido explicaciones de la causa del fuego y responsabilidades a la empresa eléctrica correspondiente si se confirma que fue la caída de una torre eléctrica la que inicio las llamas. El consejero ha sido claro. “Barajamos esa hipótesis como la que probable, pero la investigación todavía está en curso. Cuando se confirme iniciaremos las acciones que sean pertinentes”.

Pero el consejero ha insistido en que los daños no se van a condicionar a lo que se pueda dirimir en los tribunales, por lo que “es importante que nos coordinemos y eso es lo que vamos a hacer en esta primera reunión”. Ha reconocido que está de acuerdo en que hay que modificar las políticas de preservación del Medio Natural, pero ha insistido en que eso es una normativa nacional en las que las competencias de la Comunidad llegan hasta donde llegan.