Quejas en dos barrios de Calatayud por el estado de las piscinas

En un verano con récord de altas temperaturas, las piscinas son el refugio para escapar de las consecuencias de los mercurios disparados. Sin embargo los vecinos de dos barrios de Calatayud, el urbano de San Antonio y el pedáneo de Embid de la Ribera, les ha sido imposible encontrar ese oasis contra el calor. Las quejas por teléfono y en escritos publicados por redes sociales coinciden en lamentar el estado en el que se encuentran estas infraestructuras en ambos enclaves.

En el caso de las de San Antonio, las quejas se centran en la falta de mantenimiento de los vasos, el cuidado de la vegetación y el césped, que de un total de 150 metros aproximadamente, solo 20 metros están en buenas condiciones. Respecto a este punto, el Ayuntamiento, a principios de verano, explicaba que se habían invertido más de 10.000 euros para recuperar "las zonas verdes con la retirada de maleza, plantación de nuevo césped, reparación las instalaciones de riego y la fontanería de la piscina".

En Embid, la situación es similar y los vecinos, a través de la asociación La Noguerilla han redactado un escrito para plasmar su malestar. "El 5 de febrero se realizó una visita con responsables municipales y se les comunicó: fuga de agua en los baños, piscina pequeña inutilizada, mal funcionamiento de los aspersores, poda de árboles, vegetación que invade las vallas y las tumba, trabajos de jardinería en general, obras de acondicionamiento del bar y almacén", detallan.

Cauces oficiales

Aseguran que a estas alturas de la temporada se han hecho algunas intervenciones pero apuntan que "sigue habiendo trabajos de jardinería sin realizar, la piscina pequeña no se puede utilizar, la valla está tumbada por la vegetación, el grifo inferior de la ducha de la piscina no está, hay duchas y lavabos rotos, el riego no ha funcionado…". Desde el Ayuntamiento apuntan que este escrito no ha sido remitido por cauces oficiales y recuerdan que el mantenimiento de las instalaciones corre a cargo de los gestores.

"Son concesiones de servicio, que el Ayuntamiento adjudica a quien se presenta. Es responsabilidad de esas personas que las instalaciones estén en condiciones", argumentan. Sobre la falta de algunas intervenciones que no se han realizado, el Consistorio asegura que se realizarán las inversiones necesarias "como se han hecho también este año".

Consultados vecinos de las pedanías de Torres y Huérmeda explican que, en sus respectivos casos, los servicios se están prestando con normalidad.