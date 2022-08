Solorzano: "La angustia nunca puede superar a la esperanza"

El fuego ha arrasado las tierras de Aragón en este verano de 2022. Javier Solorzano Giménez es Jefe de Intervención de la Zona Norte del Servicio Provincial de Extinción de Incendios la Diputación de Zaragoza.

Días duros…

Muy duros. El día más duro fue el primero del Moncayo. Nos llamaron a las tres menos cuarto. Se había iniciado un fuego en Añón. Estaba yo de jefe de guardia. En las primeras horas, ya estábamos allí ocho dotaciones completas.

Salvaron todo lo que pudieron.

Sí, pero han sido días complicados, sobre todo en Añón. En Alcalá nos pasó igual: el fuego corría más que nosotros. También, en Vera. Soplaba un bochorno terrible, viento con rachas de 90 km/h.

Viento: gasolina pura.

Así es. Gasolina para el fuego. Después, nos llegaron avisos de que iba a llegar el fuego al Santuario de la Misericordia. Es una población metida en unos pinares con una pendiente muy fuerte.

Al final, se pudo controlar.

Sí, el Moncayo está controlado. Moros fue muy parecido al primer día en Añón. Hubo una reignición, que fue la que complicó todo. Hay imágenes y vídeos durísimos. Se quedaron sin agua, se quedaron sin luz. En las primeras horas estuvimos sin comunicaciones. También en Moros. Se vino abajo el tendido eléctrico, que es el que alimenta el repetidor de telefonía. Teníamos que ir pueblo a pueblo dando los recados. Aquel día, el sábado pasado, me hice 650 kilómetros en Añón.

Se hizo España de norte a sur: 750 kilómetros hay de Covadonga al Peñón de Gibraltar.

En los incendios importantes se pueden hacer 300.

Admirable la labor que realizan.

La provincia está dividida en cinco zonas: Norte (Ejea), sur (Calatayud), este (Caspe), oeste (Tarazona) y centro (La Almunia). En Ejea tenemos, además, un parque satélite en Tauste. También hay bomberos voluntarios en Zuera y en Sos. Tarazona cuenta con los voluntarios de Borja. Calatayud, igualmente, tiene Daroca como parque satélite profesional, y la agrupación de Brea. En la zona centro, los bomberos de Cariñena, que son profesionales, y la agrupación de Grisén. Y Caspe, con dos agrupaciones de bomberos voluntarios a su cargo en Sástago y Bujaraloz. Además de los profesionales, me gustaría destacar a los voluntarios.

Destacado queda.

En Sos, por ejemplo, en un grupo de wasap están comunicados con los agricultores de la zona, que también hacen una labor extraordinaria. No nos acordamos de ellos, pero gracias a los agricultores se evitan muchos incendios.

¿Le preocupa que este año haya ardido más terreno en España que en los últimos cuatro años?

Mucho. Hay muchísima sequía. Hace mucho tiempo que no llueve. Además, se han dado unas temperaturas muy altas.

¿Quizá el cambio climático?

No sé si es por el cambio climático o se trata de un fenómeno cíclico. Los años 93, 94, 95 también fueron complicados por la sequía y tormentas con aparato eléctrico. Este año, afortunadamente, no hemos tenido muchos problemas con los rayos. Si vinieran tormentas con aparato eléctrico, no lo quiero ni pensar. En las Cinco Villas hay muchísima masa forestal y los montes están secos.

Además de incendios, habrá tenido que afrontar en su trayectoria otras tragedias.

Sí. Por ejemplo, un accidente de cinco muertos en Pedrola, y otro de cinco muertos también en Biota. También hay momentos maravillosos, como cuando logras salvar la vida de una persona.

¿Y en casa? ¿Cómo ve su familia su profesión de alto riesgo?

Mi mujer y mis dos hijos me quieren y me entienden. No puedo pedir más.

A pesar de estos días de angustia, veo que su rostro no pierde el gesto optimista.

Tengo que transmitir esperanza a mi gente. La angustia nunca puede superar a la esperanza.