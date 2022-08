Más presencia policial para frenar el top manta en la Costa Dorada

El top manta sigue siendo uno de los grandes problemas en la Costa Dorada. Después de dos años con poco turismo, debido a la pandemia, este verano los vendedores ambulantes han desplegado todo su material falsificado para atraer a los turistas.

Localidades como Salou, Cambrils, La Pineda, L’Hospitalet de l’Infant o Calafell luchan cada temporada con este fenómeno que, lejos de desaparecer, vuelve año tras año con la misma fuerza. Aumentar los patrullajes en las zonas conflictivas como medida disuasoria e incidir sobre el comprador para concienciar sobre los problemas que genera al comercio legal son las principales herramientas que despliegan los ayuntamientos.

El rincón por excelencia escogido por la gran mayoría de manteros es el paseo marítimo del Cap de Sant Pere, a la entrada de Cambrils desde Salou. Este es el punto de encuentro de decenas y decenas de manteros que en más de una ocasión han protagonizado momentos de tensión con los cuerpos policiales, persecuciones, escapadas….

Otro de los lugares donde suele haber más concentración de vendedores es en la playa de la Llosa en Cambrils y en La Pineda, concretamente en un tramo del paseo Pau Casals, conocido como Punta Prima, entre las calles Muntanyals e Hipòlit Lázaro.

La Policía Local de estos municipios costeros son conscientes que es difícil acabar con esta problemática, por este motivo hacen actuaciones conjuntas con el cuerpo de los Mossos d' Escuadra para intensificar la vigilancia y intentar disminuir su presencia. Pero los alcaldes están dispuestos a acabar con la proliferación del top manta y están buscando nuevas vías para conseguirlo.

En este sentido, el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, tras las conversaciones mantenidas en los últimos días, se reunirá próximamente con el vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), Sebastián Orlando, y con el director general, Gerard Guiu. El objetivo del encuentro es buscar soluciones a la problemática de la venta ambulante de falsificaciones e impulsar actuaciones y campañas conjuntas para detener este fenómeno que crece durante la época estival.

La distribución y venta de falsificaciones constituye un delito penal y administrativo, que perjudica a los intereses tanto de los comerciantes y de los titulares de las marcas como también de la ciudadanía, ya que son productos que no cumplen ningún control de calidad y pueden poner en peligro su salud y seguridad.

Acabar con la venta ambulante ilegal no es tarea fácil. La disuasión de los manteros con la presencia policial no es suficiente porque en la mayoría de poblaciones faltan recursos humanos. Ya el año pasado, los comerciantes de Cambrils propusieron al Ayuntamiento contratar a vigilantes privados para evitar que se instalaran en la zona del paseo marítimo, pero la propuesta no llegó a realizarse.

Los vecinos que viven alrededor de las zonas más conflictivas creen que con los vigilantes privados no habría tantos manteros. Cabe recordar que durante los dos años de pandemia no había tantos, pero este año y con la crisis que ha propiciado el covid para todos, los manteros han vuelto a ocupar los paseos de las localidades más turísticas.

Desde el Ayuntamiento de Salou explican que en el municipio la práctica del ‘top manta’ es "residual" pero apuntan que se trabaja durante todo el año y se realizan campañas de concienciación para evitar que los visitantes compren en el top manta. Este es quizás el problema más difícil de solucionar, “concienciar a la población y a los veraneantes que no deben comprar este tipo de artículos falsificados”, apuntan desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Vila-seca también trabaja con previsión para disminuir el top manta en La Pineda. Durante la temporada de verano se están llevando a cabo patrullas mixtas de la Policía Local y Mossos d'Escuadra, un dispositivo similar al de los últimos años, a parte del control de la Policía Local a pie de playa con la puesta en marcha de los agentes de playa desde junio a septiembre. Una patrulla también vigila el paseo marítimo. Desde el consistorio consideran que esta venta ilegal en el municipio está muy concentrada y de momento, no se plantea la vigilancia privada.