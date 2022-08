La famosa pintura del Ecce Homo, situada en el Santuario de la Misericordia de Borja, acaba de cumplir sus primeros 10 años con nueva faz pública tras la restauración fallida de Cecilia Giménez. Una noticia de HERALDO puso el hecho en el mapa, local primero, mundial después, y ahí se ha mantenido durante toda esta década. Sin embargo, el incendio que asoló la comarca de Tarazona y Moncayo y varios enclaves del Campo de Borja el pasado fin de semana, afortunadamente ya extinguido de manera oficial, estuvo a punto de afectar seriamente al gran imán del turismo borjano en los últimos años. La acción de los profesionales y voluntarios que se afanaron en el control y la extinción del fuego en la zona ha permitido que la historia del lugar continúe allá donde estaba hace ahora una semana.

Esther Pellicer, responsable de atención al visitante en el Santuario de la Misericordia, explicaba este viernes que las cosas se pusieron realmente feas para el área. Además, expresó en nombre de la Fundación Ecce Homo el agradecimiento a quienes colaboraron a detener el incendio, algo que también se ha manifestado en las redes de la Fundación. “Nuestro agradecimiento ha quedado patente desde hace días, pero queríamos hacer este comunicado en la red”.

Mercedes explica que "el grupo que aparece en la imagen llegó con las caras sucias y los trajes chamuscados; acababan de estar todo un turno en uno de los frentes que había por aquí, y habían parado un momento a beber agua de la fuente. Tocaron la puerta y no sabían si podían entrar; de hecho, se lavaron la cara antes, los pobres. Naturalmente, les permitimos el acceso". La Fundación acompañó la imagen arriba presente con un texto muy sentido. “Aquí los tenemos, sobran las presentaciones, solo podemos deciros gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra dedicación”.

La encargada del santuario aclaró que “han salvado todo lo que han podido de las casas que hay por aquí; sin ellos no sé que hubiese pasado. El fuego ha sido muy virulento, complicadísimo de controlar; no me olvido de los bomberos voluntarios de Borja, claves en el inicio del incendio, y de todos los que han pasado por aquí a dejarse la piel por salvarnos”.

Precaución y cierre de cinco días

El santuario ya había cerrado poco antes del desalojo del sábado por la noche, como medida de precaución. “Hemos estado cerrados al público hasta el miércoles. Ayer -por el jueves- ya abrimos, aunque sin internet aún; está siendo un poco locura entre turistas y medios que vienen a interesarse por el estado de todo, pero es normal; la verdad es que hubo momentos en que pensamos que iba a prender todo. El aire era tremendo, fue un factor clave; el paisaje subiendo el Calvario es desolador, y no se puede llegar arriba por precaución ante las posibles caídas de árboles con las raíces afectadas de hecho por peligro de caída de árboles. Solo queda confiar en que todo se vaya recuperando poco a poco en el monte, aunque costará”.