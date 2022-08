"Ya hemos solicitado a la DPZ las máquinas para limpiar y repasar los caminos afectados" por el incendio del Moncayo

El martes por la mañana los municipios afectados por el incendio del Moncayo comenzaron a "cuantificar y valorar" todos los daños que produjo el fuego. En esta jornada de estimación les acompañaron los técnicos de la Diputación Provincial de Zaragoza, que evaluaron las damnificaciones en las estructuras urbanísticas, de las que se hará cargo la institución provincial.

Los ayuntamientos todavía continúan manos a la obra para tratar de solucionar todas las afecciones que perjudican el bienestar vecinal de sus municipios, tratando así de recuperar la normalidad lo antes posible.

"Lo más preocupante era la acequia pero ayer un par de máquinas de empresas particulares comenzaron a escavar y retirar los restos para que el agua pueda llegar a los pueblos de Bulbuente, Borja y Maleján", explicaba la alcaldesa de Ambel, Paula Trivez. Cuando regresaron el lunes, detallaba la edil, los agricultores se percataron de que la acequia, que suministra agua a otros pueblos colindantes como Bulbuente, Borja y Maleján, estaba muy dañada por el paso del fuego y era necesario repararla para que los cultivos siguieran recibiendo el riego necesario. Ayer se pusieron manos a la obra para poder solucionarlo cuanto antes, aunque el arreglo será provisional, pues la solución más efectiva será "sustituir los tubos y volver a entubar la acequia", apuntaba.

Los caminos por los que pasó el incendio también tendrán que ser limpiados, comentaba Trivez. "Ya hemos solicitado a la DPZ las máquinas para limpiar y repasarlos". Además, expresaba que, a raíz del incendio, se reparará una pista de asfalto que "tiene muchos baches" y donde la única solución viable será "levantar y picar el asfalto para hacer una pista de zahorra", añadía la alcaldesa.

En Añón de Moncayo, uno de los pueblos más castigados por las llamas, ya se han comenzado también a arreglar los desperfectos. "Estamos trabajando en ello, Endesa está reparando el dañado y han recuperado el suministro en las casas donde no existía", enumeraba el alcalde de la localidad, José María Vijuesca, que lamentaba que la línea eléctrica todavía no estuviera disponible porque "Telefónica no tenía postes de madera para recuperarla", lamentaba.

Uno de los daños municipales más importantes es la piscina, donde el tejado se derrumbó a causa del fuego. Ayer por la tarde se reabrieron, tras valorar que no había peligro. Los desperfectos en los hidrantes y la captación de agua también se han comunicado a la DPZ. "Las reparaciones que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo permitieron que las infraestructuras respondieran muy bien a las labores de extinción", reconocía el edil. También están volviendo a la normalidad los comercios del municipio, que ya valoran los daños y la pérdida de producto que provocó el corte del suministro eléctrico a causa de las llamas.