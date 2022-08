Pokemon Go celebra su 6º aniversario con un globo aerostático que cruzará Zaragoza

Hace seis años se desató la fiebre. Era un juego novedoso, rompedor y casi adictivo: no tardó en congregar un buen número de participantes que, incluso, hacían ‘quedadas’ para buscar criaturas fantásticas. Los no iniciados veían a unos jóvenes encaramándose a los lugares más insospechados con sus teléfonos móviles, haciendo fotos donde, en apariencia, no había nada.

“Pokémon Go fue todo un éxito cuando salió al mercado. Era un concepto nuevo, aquello de la realidad aumentada, el mundo virtual, la geolocalización, la cámara del teléfono… No sé qué era pero conseguía engancharte. Yo recorrí sitios de la ciudad por los nunca había ido antes”, confiesa Víctor Pardo, que asegura ser uno de los primeros zaragozanos que se descargó la aplicación allá por 2016.

Lejos de haberse rebajado la euforia, España sigue siendo uno de los países en los que más arraigado está el Pokémon Go, a pesar de que situaciones como el confinamiento doméstico no contribuyeron precisamente a su expansión. Según informa la compañía Niantic, junto a Nintengo la otra empresa creadora, España se posicionó en 2021 como el quinto país del mundo con más kilómetros recorridos por jugador, con una media al día de más de 5 kilómetros por entrenador.

Para premiar esta fidelidad y celebrar el sexto aniversario, Pokemon Go ha preparado una serie de safaris, combates y otras actividades, que también salpicarán a la capital aragonesa. Un globo aerostático surcará el cielo de seis ciudades españolas a partir de esta misma semana y los días 22 y 23 se podrá ver a orillas del Ebro. En paralelo, los jugadores podrán toparse con el globo en lo que llaman Team Rocket, lo que les proporcionará un "regalo de bienvenida" que irá variando cada día.

La compañía ha elegido seis ciudades para esta acción, que prevén comenzar el fin de semana en Lérida. Después pasará por Zaragoza, el globo seguirá hacia Haro (los días 23 y 24), Pamplona (24 y 25), después Burgos (25 y 26) y Valladolid (26 y 27). Enseguida en las redes han comenzado a surgir comentarios que se cuestionan el por qué de este recorrido y que creen que sería más eficaz llevar el globo por la costa, donde aún apuran el verano muchos turistas y jugadores potenciales. Al margen de esta polémica, la compañía no se compromete a ofrece los horarios concretos en los que se elevará el globo y advierte de que todo queda a expensas de las condiciones meteorológicas.

Sea como fuere, lo cierto es que el juego está muy presente incluso durante las vacaciones de los usuarios, que aprovechan sus viajes para ver si pueden cazar ‘pokemons’ diferentes a los que hay en sus localidades de origen. “Siempre encuentras bichos nuevos. Hay muchos tipos: agua, fuego, hielo, eléctrico, lucha, roca, hada, bicho, voladores, psíquico... En mi opinión, los tipo hada son mejores para los combates”, explica Felipe Cester, todo un experto en ‘pokeballs’. Su amigo, Sergio Nasarre, también confiesa que cuando viaja suele echar un vistazo al juego para ver si lo “hay algún Pokémon diferente” a los de la zona en la que suele actuar. “Creo que el juego ha evolucionado bastante en los últimos seis años. Cuando salió era muy simple y ha ido introduciendo más figuras, diferentes formas de conseguirlas, y novedades en la jugabilidad como distintos combates o misiones”, explica el joven.

La Policía Nacional lanza una lista de precauciones ante el fenómeno de Pokemon Go

En su día, cuando el Pokémon Go causaba furor, incluso la Policía Nacional tuvo que lanzar un catálogo de recomendaciones en las redes para “una práctica segura de la realidad aumentada”. De hecho, la euforia fue tal que en California un joven cayó por un acantilado siguiendo a su presa, mientras que en Madrid dos usuarios fueron detenidos por irrumpir de madrugada en un cuartel de la Guardia Civil para cazar una criatura. Las situaciones fueron de lo más rocambolescas pero todo se felicitaban de que, por primera vez, un divertimento conseguía que los aficionados a los videojuegos se levantaran del sofá y salieran a la calle a moverse: los usuarios llegaban a recorrer en una tarde 12 kilómetros y consumir unas 1.100 calorías.

El gran reto de Pokémon Go fue mantener el interés y, sobre todo, buscar fórmulas para poder seguir practicando durante el confinamiento derivado de la pandemia de la covid. “Ha aumentado las posibilidades de juego. Ahora lo puedes hacer tanto desde el sofá de tu casa sin moverte o al aire libre mientras haces ejercicio. También puede practicarse solo en cooperación o competencia con tus amigos”, explica Nasarre. Niantic hizo una serie de ajustes para que los jugones pudieran seguir disfrutando del Pokémon Go durante la cuarentena, con más monstruitos domésticos e incubadoras más eficaces, aunque inevitablemente se perdió parte de la afición.

La compañía, no obstante, ha inspirado con su forma de trabajo muchos otros proyectos y, por ejemplo, el videojuego basado en la serie ‘Stranger Things’ también utiliza la realidad aumentada y las cámaras de los teléfonos móviles para explorar el ‘mundo del revés’ de la ficción.