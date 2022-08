Llega a Aragón el hombre que da la vuelta a España andando: "Decidí que el trabajo no iba a ser el dueño de mi vida"

Muchas personas piensan en algún momento en dar un giro a su vida. Manuel Calderón, extremeño de 59 años, lo hizo el pasado mes de mayo hasta el punto de dejar su trabajo y trazar un viaje recorriendo España andando. Un reto personal de unos 5.000 kilómetros de los que ha cubierto 2.100 y que este viernes le trae hasta Aragón.

Este deportista de montaña y senderista aficionado comenzó recorriendo el Camino de Santiago a su paso por su tierra, Extremadura, y ha cruzado ya Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. "Me separé y necesitaba cambiar de aires", cuenta sobre una de las motivaciones de esta decisión. Además, este interiorista autónomo quería sentirse "libre" tras 38 años trabajando. "Empecé muy joven y aunque era mi propio jefe y pensaba que era dueño de mi tiempo y mi vida, me di cuenta de que era esclavo de los proyectos", cuenta por teléfono este jueves tras hacer la compra en un supermercado navarro para prepararse para su entrada por los Pirineos aragoneses.

"Pasé el confinamiento solo y me di cuenta de que no se había cumplido nada de lo que había proyectado en mi vida"

La pandemia de covid-19 fue otro detonante para iniciar su aventura. "Pasé el confinamiento solo y me di cuenta de que no se había cumplido nada de lo que había proyectado en mi vida", recuerda del balance que tuvo tiempo de hacer durante esos meses en los que los proyectos se paralizaron. "Aunque tuve pareja no quiso tener hijos y me quedé sin hijos. Empecé a darle vueltas y dije 'qué queda, ¿proyectar mi vida una vez que me jubile?' Me di cuenta de que no somos dueños de nuestra vida, sino que el que realmente es dueño de nuestra vida es el trabajo. Dependiendo de él, del tiempo libre que nos dé, así vivimos y traté de darle la vuelta. Necesitaba hacer algo para romper con mi vida pasada", reflexiona sobre el inicio del viaje. "Decidí que el trabajo no iba a ser el dueño de mi vida", concluye.

Camino de Santiago, tienda de campaña y "mucho bocadillo"

Lo que necesitó de su trabajo fue el dinero que tenía ahorrado para planificar el presupuesto necesario, que confiesa que ha sido más del que pensaba, lo que le hace ser más "austero". Esto supone dormir en tienda de campaña y "comer mucho bocadillo". Mantiene el ánimo alto y un grupo reducido pero fiel de seguidores en Facebook e Instagram que están pendientes de sus andanzas. "Estoy alucinando. Por la noche pongo el modo avión en el móvil y un día que hubo tormenta, por la mañana tenía cantidad de mensajes de si necesitaba ayuda", pone como ejemplo del apoyo de amigos y personas que no conoce. Sus padres ya fallecieron y está en contacto con su hermana a la que "al principio le tenía que mandar todos los días un whatsapp". Cree que la confianza para afrontar este reto le viene del apoyo que siempre tuvo de su madre. "Que crean en ti te da mucha fuerza interior". No le sorprende que haya terminado con una idea así porque de pequeño siempre prefería los cómics y libros de aventuras a ver la televisión. Es fan de Tintín.

Asegura que se recarga "como una dinamo" en cada trecho. Suele hacer unos 20 kilómetros al día. Con su decisión une varias de sus pasiones, caminar, el deporte, la fotografía y escribir, ya que va colgando cada día una historia de lo que va encontrando. "Lo mejor de este viaje es la gente que hay en cualquier sitio. Todo el mundo está por ayudar, aunque hay de todo, hay quien te recibe con una sonrisa y a quien se la tienes que sacar", explica. Lleva ya horas a sus espaldas solo y aunque se define como una persona "muy sociable" también le gusta estar solo. "Lo he aprendido después de la separación. Antes siempre buscaba llenar mi vida con otra pareja y me he dado cuenta de que la vida está en uno mismo".

"No saber qué va a ser de mi mañana es como un estímulo"

Piedras en el camino

Sin embargo, también ha habido piedras en el camino. "Los primeros 15 días fueron malos, no, lo siguiente, pero tenía tanta ilusión. El peso de la mochila en los hombros me fastidió de tal manera que no podía cortar un filete y en los pies cada vez me salía una ampolla nueva", confiesa. En Salamanca encontró una podóloga que había sido peregrina que le ayudó y "a partir de ahí mi vida cambió" al recuperar y mantener unos pies sanos- "Me siento cada día más fuerte", asegura. Y no teme lo que pueda depararle cada día. "No saber qué va a ser de mi mañana es como un estímulo", afirma, frente a una vida planificada.

Viaje de Manuel Calderón, el extremeño que recorre España andando. Manuel Calderón

La única situación de peligro que ha vivido fue como espectador. "En Galicia, donde quería visitar el lugar donde se rodó la película de 'El Bosque Animado', en Ponte do Eume, al terminar la ruta iba para la cafetería y vi a un chico a quien le habían echado gas pimienta en los ojos desde una furgoneta". Solo alguna noche en la tienda de campaña ha sentido miedo al oír algún ruido de la naturaleza, pero "me he puesto los tapones", dice.

En el camino no se ha encontrado con los incendios que han asolado España estos meses, aunque pasó por la sierra de la Culebra en Zamora unos días antes del fuego que devastó la zona.

Dentro de su etapa aragonesa, el próximo lunes, 22 de agosto, tiene previsto llegar a Sallent de Gállego. Recorre la ruta que marca el camino GR-11, que reconoce es una vía "exigente" de montaña, pero confía como hasta ahora en su preparación.

Su camino continuará por el GR-7 hacia el sur para terminar la vuelta siguiendo la Vía Augusta y la Vía de la Plata hasta Mérida. Ya en tierras extremeñas estará cerca de su pueblo, Villanueva de la Serena, donde espera llegar el 16 de diciembre, el día de su cumpleaños. Tendrá 60 años y más de 200 días de experiencias acumuladas con las que empezar una nueva etapa que espera estrenar con una exposición de fotografía sobre lo que ha visto y vivido por el camino. "Me gusta mucho trabajar la madera y he dejado una colección de marcos de madera para poner luego en ellos las fotos con las historias", cuenta, lleno de ilusión ante el camino que tiene por delante y el que se abrirá a su regreso.