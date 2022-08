Víctimas del atentado de Cambrils, 5 años después: "Muchos políticos no quieren saber nada"

Un total de 16 personas asesinadas –entre ellas, la aragonesa Ana María Suárez, de 68 años– y más de un centenar de heridos de 24 nacionalidades es el trágico balance de los atentados terroristas que sacudieron Barcelona y Cambrils (Tarragona), del 17 y 18 de agosto de 2017.

Este miércoles se cumplía su quinto aniversario y la Ciudad Condal lo conmemoró con un acto de recuerdo y de homenaje a las víctimas en el memorial instalado en el Pla de l’Ós de La Rambla, punto cero del ataque yihadista. El emotivo acto contó con la presencia de familiares de los fallecidos y heridos, que tuvieron que escuchar los pitos y las demandas de "verdad y responsabilidad" que profirieron medio centenar de independentistas radicales catalanes, abonados a "la teoría conspirativa" de la responsabilidad del Estado y del CNI en los atentados.

Este jueves el homenaje se repetirá en la localidad catalana, cuyo Ayuntamiento ha convocado otro acto –con el nombre de 'Cambrils por la paz'– que se llevará a cabo a partir de las 11.00 en el Memorial por la Paz (Paseo de Miramar, 44). En él, está previsto que el alcalde, Oliver Klein, lea un manifiesto para reflejar la unidad de todas las personas que quieren vivir en paz; y hasta allí se desplazará el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.

Quien ya está en Cambrils desde el lunes es el zaragozano Roque Oriol, viudo de Ana María Suárez y que resultó herido grave, junto a su cuñada Alicia Suárez. Regresará a Aragón el viernes por la mañana, tras asistir al homenaje. Transcurrido un lustro reconoce haberse sentido olvidado como víctima del atentado por parte de "algunos". "De otros no. Muchos políticos no quieren saber nada. Hay cosas que están bien y en otras no nos hacen mucho caso a las víctimas", asegura desde Tarragona.

Al mismo tiempo, Oriol reclama que les atendieran "un poco más". "Que se acordaran de nosotros. En Cambrils estoy contento con ellos (por la atención prestada por los políticos). Con Zaragoza, no te creas que tanto", dice.

Oriol permaneció ingresado diez días en la uci del hospital de Tarragona tras ser arrollado por el coche de los terroristas delante del Club Náutico. Hoy se encuentra bien, aunque "con las piernas fastidiadas".

No fue citado al juicio en Madrid

El caso del 17-A ya está juzgado en la Audiencia Nacional y con una sentencia que el año pasado condenó a tres miembros de la célula yihadista que los organizó. El fallo reconoce a 350 víctimas de los hechos por heridas físicas o daños psicológicos, pero a día de hoy la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo todavía no ha logrado contactar con unas 250 de ellas.

Ya en 2021, Roque Oriol se lamentaba en declaraciones a HERALDO de que no hubiera sido citado a declarar en el juicio de la Audiencia. "Aunque podría haber dicho todo lo que pasó esa noche, como los policías que estaban ahí", afirmaba.

El juicio se alargó 32 sesiones y el fallo impuso penas de 53, 46 y 8 años de cárcel a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, pero un recurso rebajó las penas más altas en 10 cada una, habiendo ya fijado un límite máximo de cumplimiento de 20 años. Ninguno fue condenado por los 16 asesinatos en La Rambla y el paseo marítimo de Cambrils –que cometieron otros miembros de la cédula que murieron en los ataques y en la explosión de Alcanar (Tarragona) el día antes del 17-A– a pesar de que lo pidieron las acusaciones particulares y populares, porque el tribunal considera que no participaron ni estaban al corriente.