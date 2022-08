Javier Badesa, oro en la Olimpiada Matemática Española: "Cada problema matemático es una aventura diferente"

¿Cuál es su primer recuerdo de las matemáticas?

No me acuerdo muy bien (ríe). Pero sí que mis padres me dicen que iba con ellos de camino al colegio e iba haciendo operaciones de cabeza. No recuerdo la edad, pero sería tercero de infantil o así.

¿Cómo se enfrenta a los problemas matemáticos?

Primero leo varias veces el enunciado y el resto de ejercicios, por si veo alguno que es más asequible. Ya cuando me pongo con el problema en sí, lo pienso primero en mi cabeza antes de escribir nada, a ver qué puedo probar, y luego voy ensayando. Cada problema es una aventura distinta.

Más información El joven de Calatayud Javier Badesa, oro en la fase nacional de la Olimpiada Matemática

¿Qué podría recomendar contra el ‘miedo’ a los números?

A mí, por ejemplo, las matemáticas me parecen muy bonitas, pero hay personas que no les van a gustar nunca, por lo que sea. Desde mi experiencia, les diría que busquen algo que les motive.

¿Dónde encuentra la motivación?

En resolver los problemas, que los afronto como si fuera una aventura en sí mismos: en los teoremas, en las demostraciones…

Hay quien no les ve una aplicación práctica…

Las matemáticas están en todo. Hay algunas que no tienen por qué tener una aplicación directa hoy. Sin embargo, la aplicación acaba surgiendo, como en teoría de números: algunas cosas, hace mucho tiempo, no tenían una aplicación pero luego se han utilizado para criptografía o en el desarrollo de internet.

"Las matemáticas están en todo"

¿Cómo ha acabado 4º de la ESO?

Muy bien. Llevaba las matemáticas de primero de Bachillerato. Hice problemas para preparar la Olimpiada. La mayoría de asignaturas se me dan bien, pero física e historia son mis preferidas. Todo aporta.

En abril fue Oro en la fase nacional de las Olimpiadas...

Fueron siete horas para resolver seis problemas: de geometría, álgebra y teoría de números.

¿Se llegó a enrocar?

Hubo alguno que se me atravesó, la verdad.

¿Con qué sensación salió?

No me acostumbro a ganar, pero siempre me motiva acudir a estas pruebas y ya mi objetivo está en la siguiente fase. Tras dos años sin presencialidad, en persona conoces a más gente que disfruta de las matemáticas como tú.

"Tras dos años sin presencialidad, en persona conoces a más gente que disfruta de las matemáticas como tú"

¿Cómo se preparó para Oslo?

Haciendo problemas con profesores que me ayudan y trabajo con algunos ejercicios de ediciones pasadas. Estuvimos en Barcelona haciendo problemas mañana y tarde en la Universidad Politécnica de Cataluña. Hay ratos que te cansas más según el tipo que tienes que hacer.

¿Cómo fue la Olimpiada Internacional de Oslo?

Una gran experiencia que me ha permitido conocer a gente de todo el mundo con mi misma pasión. A nivel individual estoy muy contento por haber conseguido una mención de honor con 20 puntos, lástima que el corte de las medallas ha sido de los más altos en la historia y me han faltado tres para llegar al bronce. En equipo también hicimos un gran trabajo y me llevo un gran recuerdo.

¿En qué le gustaría trabajar?

Si tuviera que escoger ahora, serían matemáticas o algo con matemáticas. De aquí a dos años no creo que cambie mucho (ríe).

¿Alguna profesión concreta?

Matemático, mismamente. Aunque no es una profesión como tal. Pero bueno, sería trabajar a partir de las matemáticas.

¿Qué le haría ilusión desarrollar en un futuro con tu trabajo?

No tengo ni idea. Pero me gustaría que fuera algo que ayudase a la sociedad.

¿Cómo es decirle adiós a su colegio?

En el Santa Ana de Calatayud, bachillerato ya lo tienes que hacer fuera. Para mí es un poco triste y cuesta un poco después de tantos años, pero a todo se acostumbra uno.

¿Con qué se queda?

Con la gente: con los profesores que me han marcado y con los compañeros, con los que vives tantas cosas y son mis amigos.