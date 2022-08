Pilar Alegría acusa al PP en Zaragoza de haberse convertido en "una jaula de grillos" con sus críticas al plan de ahorro de Sánchez

La portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha acusado este domingo al PP en Zaragoza de haberse convertido “en una jaula de grillos” tras sus críticas al plan de ahorro energético de Pedro Sánchez.

“No sabemos quién manda, si Feijóo o la señora Díaz Ayuso. Entiendo que el líder del PP se oponga a las medidas de este Gobierno, pero si estudia un poco más se equivocará un poco menos. El propio Feijóo, siendo presidente de la Xunta de Galicia, planteó en 2012 unas iniciativas para reducir el consumo energético que solo se diferenciaban un grado a las que ahora ha propuesto el Ejecutivo central junto a los otros 26 países de la Unión Europea”, ha dicho. Preguntada por las “modulaciones” y las “indemnizaciones” que pidió el presidente de Aragón, Javier Lambán, para los negocios afectados,

Alegría ha asegurado que la respuesta de todas las comunidades autónomas está siendo “muy positiva”. También ha querido agradecer que “pequeños comerciantes y autónomos hayan actuado desde la máxima responsabilidad”. Según la portavoz socialista, el objetivo no es otro que “proteger a las clases medias” de los efectos provocados por el “chantaje” de Putin. “El PP perdió primero el sentido de Estado y ahora está perdiendo el sentido común. Tampoco estuvo a la altura ni ayudó al Gobierno durante la pandemia a la hora de aprobar los ERTE o la compra centralizada de vacunas. Están en el no por el no. Ese es el verdadero papel en el que se encuentran cómodos, en una oposición negacionista y obstruccionista”, ha agregado.

Más allá de las medidas de ahorro, Alegría ha criticado que Feijóo «siga sin aclarar» meses después de haber asumido la presidencia del PP si subiría las pensiones conforme al IPC en caso de ganar las próximas elecciones. "Aunque no quieran responder, los españoles sabemos perfectamente cuál es la política económica del PP por que la hemos sufrido. Cuando están en la oposición claman por una constante bajada de impuestos, pero con Rajoy hubo 50 subidas impositivas. Además, plantean amnistías fiscales, pero solo para los más poderosos de este país, y hacen recortes en el estado de bienestar", ha subrayado.

Sobre las inminentes primarias en el PSOE aragonés de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023 y la "autonomía" exigida por Lambán para hacer las listas, Alegría ha recalcado que «lo verdaderamente importante» es que la Comunidad cuenta con un candidato que está liderando un Gobierno que ha destacado por su "estabilidad" y por su "preocupación por el bienestar de los aragoneses". "Yo espero y confío en que en las próximas elecciones autonómicas volvamos a obtener ese apoyo mayoritario que ya tuvimos en 2019 al PSOE y, en este caso, también al candidato, Javier Lambán", ha manifestado.