La Lotería Primitiva deja 427.000 euros en Fraga

Fraga está en racha. Unos vecinos de esta localidad oscense han ganado 427.321,95 euros en la Lotería Primitiva. Una lluvia de dinero que se añade al primer premio de la Lotería Nacional que tocó el pasado 9 de junio al número 41.357 y a otro segundo premio de esta mismo juego de azar que tocó el sábado 12 de marzo.

El epicentro de este caudal de suerte es la Administración de Loterías Gerardo Carrasquer, cuya responsable, Andrea, está encantada de este "buen comienzo de año". Y tiene buenas razones para ello porque, dice, "son unos clientes habituales de todas las semanas”. “Siempre nos hace muy felices repartir premios, pero cuando he visto que eran ellos, me he alegrado mucho”, añade la lotera.

La combinación que ha engordado la cuenta corriente de estos fragatinos es la formada por el 35 – 5 – 8 – 40 – 7 – 43 con el 6 como número complementario y el 8 en el reintegro. El número de ‘Jocker’ ha sido el 8715592.

Los vecinos de Fraga no han sido los únicos afortunados de este sorteo de la Lotería Primitiva. El organismo de apuestas ha comunicado que se han sellado otros dos boletos con esta combinación que ha resultado ganadora, uno a través de internet, otro en Alicante.

El boleto premiado fue adquirido el pasado 11 de agosto para el sorteo del fin de semana, por lo que los ganadores aun tienen la posibilidad de aumentar el bote de este premio el próximo sábado.

Como suele ocurrir en estos casos, el premio es también para la administración porque este nuevo golpe de suerte supone siempre un reclamo para otros posibles clientes: “Durante toda la mañana ha habido muchas personas que se han acercado a preguntar y esto ha estado muy animado”, señala la gerente del establicimiento.