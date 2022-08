El incremento del precio del gas dispara los gastos de las comunidades de vecinos aragonesas

El recibo de las comunidades de vecinos se está disparando a causa de la subida del precio del gas y la luz. Tras las reuniones anuales que cada hogar debe mantener para cerrar los presupuestos de este año y aprobar los de 2023, el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón asegura que el 90% de los hogares que disponen de gas comunitario han sufrido recibos extraordinarios.

Las familias ya piensan en el invierno -que se prevé "muy duro"- a pesar de que todavía no haya terminado el caluroso verano y el aire acondicionado siga en funcionamiento. Miguel Ruiz, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, confirma que, a la hora de hacer los presupuestos, han observado una subida de la cuota mensual "entre un 13 y un 25% calculando en función de los gastos reales". Este dato se traduce en un incremento del 25% en los presupuestos calculados para el año que viene, en función de los gastos de cada comunidad que tiene calefacción central. En aquellas comunidades saneadas no ha sido necesario emitir recibos extraordinarios, por el momento, asegura el presidente de los administradores de fincas.

Las perspectivas no mejoran de cara al otoño y al invierno. "Nos augura una temporada muy dura, porque esto no parece que vaya a bajar. Procuro que todo el mundo me apruebe los presupuestos, pero como no sabemos lo que va a pasar este invierno, queremos que se deje una puerta abierta", explica Ruiz. Desde la invasión rusa de Ucrania, los precios de los combustibles se han disparado y su subida no cesa. Esta situación, dice el presidente de los administradores, ha sido "un sinvivir". "Esperamos que, al menos, no nos quedemos sin carburantes", añade. El gasóleo C, el utilizado para las calefacciones, se paga a 1,588 euros el litro en Zaragoza provincia, mientras que en otoño de 2021 su precio se estableció en 0,842, según datos de la web geoportalgasolineras.es del Ministerio para la Transición Ecológica.

A causa del alza de los precios, algunas comunidades de vecinos con gas comunitario deberán reducir las horas de calefacción en enero para aminorar los gastos, como ya ocurrió a principios de este año, o habrá más derramas. "He tenido que pasar recibos extraordinarios de 700 euros a alguna comunidad", reconoce Ruiz.

A pesar de los alarmantes datos, el Colegio de Administradores de Fincas asevera que no ha habido un notorio incremento de morosidad. "Hay menos de los que esperábamos. Ha subido ligeramente, alrededor de un 15%, pero se ha podido capear", confirma su presidente, pero se muestra preocupado por el 2023. "Hemos sacado el ejercicio sin fondos y a pesar de haber incrementado los presupuestos, estamos haciendo caja para que en el mes de octubre dispongamos de efectivo", detalla.

"Es una barbaridad"

Uno de los presidentes de las comunidades afectadas por el incremento de los precios ha sido Leandro Catalán, de la calle Goya 47, cuyos vecinos van a tener que pagar derramas de hasta 800 euros. "En este último ejercicio, el palo del incremento del gas ha supuesto tres veces la cantidad que veníamos pagando. Es una barbaridad", se lamenta. Esto se traduce en que cada vecino deberá pagar mil euros más. "El ejercicio anterior era un poco más de 20.000 euros y ahora estamos en 60.000", añade.

En una situación diferente se encuentra la comunidad de Conde de Aranda 142, gracias a los esfuerzos que los vecinos y administradores realizaron a lo largo del invierno. Su presidente, Luis Sol, afirma que durante el invierno pasado tuvieron que reducir el uso de la calefacción ya que había que tomar "medidas drásticas". "En vez de ocho horas, la encendíamos durante cuatro. Además, bajamos la temperatura de 82 grados a 70. Pasamos mucho frío", dice Sol. Asimismo, adelantaron el apagado -que normalmente se hace en marzo- a abril.

"La actuación de nuestro administrador, David Revilla, fue rapidísima, y gracias a eso hemos podido salvar derramas de casi mil euros por vecino", detalla el presidente de la comunidad. Para este invierno, prevén que tendrán que seguir en la misma línea que el anterior, aunque tienen "un colchón" asegurado. "Vamos a empezar unas obras en el ascensor que no habrían sido posibles sin las medidas que tomamos", sentencia.