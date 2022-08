La ofrenda de flores viste Maella de fiesta

El característico olor de las flores frescas y su color vívido han llenado las calles de Maella de alegría y jolgorio en la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Portal. El primer día festivo de la localidad ha amanecido con las reinas ataviadas con el traje tradicional y la rondalla maellana ha acompañado con su música folklórica los vecinos en un día que ha sido tan emocionante como los de antes. Ayer volvieron las fiestas patronales en honor a San Lorenzo, San Esteban y Santa Susana al municipio de Maella, tras el habitual pregón a cargo de Cristina Pardo Virto, la reconocida periodista que presenta el programa ‘Más vale tarde’ en Antena 3 y colabora en el popular show televisivo del Hormiguero.

El pistoletazo de salida daba inicio a unos días en los que Maella espera a mucha gente, ha explicado el alcalde Jesús Zenón Gil. "Este año ya hemos vendido los mismos bonos que en 2019", apuntaba. Un detalle significativo que es el preludio de unas fiestas multitudinarias. Entre los actos destacados, mañana se celebrará la tradicional procesión en honor a San Lorenzo. El pregón es otro de los momentos más señalados de las jornadas festivas, ha subrayado el alcalde. "El pregón y la ofrenda de flores, son tradiciones muy importantes para el pueblo". Pero también ha explicado que el programa de fiestas maellano recoge actividades para todos los públicos aunque el alcalde advierte a los visitantes de que "hay actuaciones durante todo el día y en Maella quien viene a las fiestas tiene poco tiempo para dormir".

La ofrenda de las flores a la Virgen del Portal en Maella Ayuntamiento de Maella

Estas jornadas festivas se endulzan con el reencuentro de muchas familias que regresan al lugar de origen coincidiendo con las vacaciones estivales del mes de agosto. Zenón afirma que el municipio llega a duplicar la población durante estos días. Un ejemplo de ello es el caso de la pregonera de las fiestas de este año, Cristina Pardo, que siempre ha regresado a Maella cuando ha tenido oportunidad. "Toda la familia de mi padre es de Maella y no deja de ser un reconocimiento para una persona que no nació aquí pero que ha venido siempre que ha podido", detalló la periodista. Por la mañana, confesaba que había amanecido nerviosa, pero tras el pregón no ha dudado en reconocer que ha sido una ocasión única, tanto para ella como para su familia: "Es un recuerdo muy bonito para mí y para toda mi familia, ha llorado mi padre, mi tío...". Su padre también fue pregonero de las fiestas maellanas, por tanto a Pardo le hacía ilusión especial este momento, "no sé si habrá un precedente parecido a este de que padre e hija hayan sido pregoneros", ha reconocido.

Cristina Pardo en Maella en la ofenda de flores INSTAGRAM

Por su parte, el alcalde demostraba la emoción porque Pardo haya sido la elegida de este año: «Sus padres nacieron aquí y ya habíamos intentado fuera pregonera, por fin este año ha podido ser y yo me siento alagado contento y feliz de que sea la pregonera de las fiestas 2022». De las visitas a su pueblo, la periodista ha recordado su infancia y libertad por las calles de Maella y animaba a los turistas a que acuerden de la ‘España Vaciada’ y sobre todo a volver a esas fiestas de pueblo tan esperadas, que «son muy divertidas», ha concluido. Hasta que se escuche la traca final, el sábado, 13 de agosto, los maellanos disfrutarán de sus fiestas patronales.