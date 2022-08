Luis Martín Nuez: "Lo importante no es tanto la tecnología como la pasión"

- Que la Pan African Youth Leadership Foundation le elija entre los cincuenta jóvenes líderes más influyentes de 2022 son palabras mayores.

- Suena un poco increíble. Analizándolo con frialdad, nos dimos cuenta de que al final también la gente que tiene influencia es ese profesor o esa persona que cuando eres pequeño te ayuda a elegir tu camino. Nosotros somos influyentes en ese aspecto de la vida: esas personas que van a marcar tu porvenir. Y más ahora que está muy marcado por la tecnología.

- Y, como joven influyente, ¿cuál es el mensaje que quiere lanzar?

- En mi caso, apuesto por que la formación en tecnología debe ser una obligación. Igual que venimos de una época en la que el inglés era lo más importante, las tornas han cambiado y ahora la programación es el lenguaje del futuro y es necesario. Y para eso hay que cambiar un poco el modelo educativo; a día de hoy no se está pensando en un modelo educativo igualitario para que todo el planeta pueda formar a sus jóvenes en la tecnología, la innovación, la robótica… Llevar la tecnología por bandera, como la herramienta para poder hacer ese cambio educativo, es clave. Eso es lo que nosotros queremos hacer desde la Academia de Inventores.

- ¿Encuentra alguna carencia en la tecnología?

- La carencia principal es que estamos llegando a un punto en el que a los docentes, para capacitarse, casi les cuesta más que a los propios alumnos.

- ¿Qué países destacaría como punteros en tecnología?

- Los países asiáticos, como China y Japón, nos llevan años de antelación. Pero no tanto por las empresas que la ejecutan sino porque la sociedad comprende que sus hijos, igual que deben saber inglés, tienen que aprender otras competencias, como la digital.

- Competencia que le ha llevado a ser un joven líder influyente.

- No es tanto la tecnología como la pasión. Nuestra pasión es la educación de la tecnología en los niños y hacerlo con rasmia. Esta academia lo que busca es que si un niño tiene inquietudes científico-tecnológicas intente descubrir si esto es lo que quiere ser de mayor.

- ¿Usted de niño ya inventaba cosas?

- Claro, lo que pasa es que a mí me gustaría haber tenido una academia para no tener que darme de bofetones.

- De los errores también se aprende, ¿no?

- Sin duda.

- ¿Y qué ha inventado? Es ingeniero industrial y electrónico.

- He tenido varios proyectos. Por ejemplo, hace siete años ganamos un concurso de la NASA con unas gafas que creamos para ayudar a personas con cuadriplejia a moverse con la mirada, controlar objetos... Nos juntamos cinco amigos para hacer proyectos. Y también hice una brújula para ciclistas.

- Acaba de venir de Dubái, donde ha recibido el galardón de la Pan African Youth Leadership Foundation. ¿Cómo fue la experiencia?

- Muy bien. Para nosotros, que nos dieran la oportunidad de hablar fue una experiencia única.

- ¿Cómo se imagina el mundo dentro de cinco años?

- Soy bastante pro Elon Musk. Considero que la conquista espacial es algo inminente. Todas las empresas que él crea son con el objetivo de llegar a Marte y que la vida humana sea allí posible. Lo que más me sorprendió durante la estancia en Emiratos Árabes Unidos es que había gente con perfiles visionarios: que lee libros de ficción de hace años para intentar hacer empresas en el presente.

- Además de la ciencia y la educación, ¿qué le interesa?

- Me gusta emprender. Me autodefino como inventor y emprendedor a partes iguales. Me gusta que las cosas que haga tengan utilidad en el mundo, pero que también puedan generar empleo, una comunidad. Y en mi tiempo libre sigo emprendiendo; ahora tengo con unos socios dos restaurantes en Zaragoza. Todo lo marca la pasión.

EL PERSONAJE

Martín (Zaragoza, 1990) fue elegido entre los 50 jóvenes líderes más influyentes del año, al igual que los aragoneses Jorge Mata (CTO de la Academia de Inventores) y Esther Borao (del ITA).