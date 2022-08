Aragón informa de al menos 519 partos de mujeres infectadas de covid en el embarazo

Aragón ha informado durante la pandemia de al menos 519 partos de mujeres contagiadas de covid durante el embarazo, según el registro que elabora la Sociedad Española de Neonatología (Seneo) de niños nacidos de madres infectadas por el SARS-CoV-2, con datos proporcionados de manera voluntaria por los hospitales. La cifra, en todo caso, no es completa, pues algunos centros no han ofrecido su listado y otros no lo han actualizado, pero permite tener una idea aproximada de la situación que la crisis sanitaria por el coronavirus ha supuesto para estos servicios. A nivel nacional asciende a 6.559.

La recogida de datos comenzó a principios de abril de 2020, coincidiendo con la primera ola de la pandemia, con la colaboración de 110 hospitales de todo el país de forma desinteresada, y se cerró el pasado 15 de junio. "Por tanto, es posible que sean más los casos si ocurrieron después de esa fecha o si el propio hospital no subió todos sus partos, pues es un registro voluntario y por lo tanto incompleto", al no figurar en la base de datos que prepara esta sociedad profesional, reconoce la doctora Belén Fernández Colomer, médica neonatóloga del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo y coordinadora de la Comisión de Infección de la Seneo.

La mayoría de los casos de recién nacidos hijos de madre covid-19 documentados por neonatólogos españoles en Aragón, tal y como afirma la coordinadora del registro, pertenecen al Miguel Servet, de Zaragoza, que comunicó el nacimiento de 405 niños en estas circunstancias; seguido por el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, con 77. Han comunicado casos también distintos hospitales de la Comunidad.

La doctora Fernández explica que se decidió hacer este registro porque cuando empezaron a llegar casos a los hospitales "no había datos publicados sobre los posibles consecuencias de la covid en el neonato". La Seneo, por esta razón, se marcó como objetivo recoger información propia para ir ajustando el protocolo que habían elaborado sobre cómo manejar a los hijos de madre infectada . El reto con el que se puso en marcha el registro nacional sobre la infección covid-19 en recién nacidos y sus padres era obtener "la mejor fotografía de lo que se ha vivido y poder analizar de forma objetiva el impacto de la pandemia".

No separar a madre e hijo

"El protocolo –explica– ha cambiado muy poco: se sacaron seis versiones pero con cambios menores desde la segunda. Nosotros siempre defendimos no separar a madre e hijo, siempre y cuando el estado clínico de la madre lo permitiera (es decir, que tuviera una forma asintomática o leve de la enfermedad, como fueron la mayoría de los casos) y mantener la lactancia materna como efecto protector para el bebé, algo que luego se fue demostrando en los estudios de investigación". La decisión de mantener el alojamiento conjunto, defendieron desde el inicio, debía ser individualizada. Y añade: "Cuando nosotros hicimos esta sugerencia, en marzo de 2020, los neonatólogos chinos y muchas sociedades y entidades recomendaban, sin embargo, lo contrario, separar y retirar la lactancia materna. Por eso comenzamos a hacer el registro: para tener la certeza de que lo que estábamos recomendando era lo correcto".

El Servet inicia un estudio para conocer las experiencias personales

El Hospital Miguel Servet está realizando un estudio sobre la experiencia del parto en mujeres con infección por covid-19 para conocer sus emociones y sentimientos así como su grado de satisfacción y qué medidas se adoptaron durante el alumbramiento, en cuanto a acompañamiento e información.

En este estudio participan matronas residentes del centro sanitario. Esta iniciativa surge de la necesidad de ayudar a futuras embarazadas a vivir su parto de la manera más positiva posible y, por otro lado, con la ambición de mejorar la actuación de los profesionales. Su experiencia, recoge el documento, puede ayudar a mejorar las políticas de atención hospitalaria, así como a modificar los protocolos existentes con respecto al parto con coronavirus. Javier Hernández, matrón del Servet, traslada que en estos momentos, en este centro, se mantiene en el protocolo covid que la embarazada esté acompañada, siempre y cuando el acompañante sea negativo en este virus. Si fuera positivo, no podría estar en dilatación y tendría que acudir otro familiar en su lugar.

Tal y como recuerda, hay mujeres que acuden al hospital para dar a luz sabiendo que son covid positivas y otras reciben este diagnóstico en el momento del parto. En todos los casos, relata, "se enfrentan al miedo" y la vivencia del proceso cambia porque el proceso está sometido a unos protocolos que han ido variando también durante la pandemia. Los impulsores del estudio animan a participar a las madres que han pasado por este proceso y adelantan que se puede solicitar información enviando un email a la dirección mipartocovid@gmail.com.