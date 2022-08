Aragón, tercera comunidad en registrar el mayor incremento de la producción industrial en junio

Aragón registró en junio el tercer mayor incremento de la producción industrial entre las comunidades autónomas respecto al mismo mes del año anterior, un 12,5%, casi el doble de la media nacional, del 6,4%, y por detrás de Baleares y Castilla-La Mancha, donde subió un 32,9% y un 14,6 %, respectivamente.

En lo que va de año, la producción industrial ha crecido en Aragón un 6,8 %, casi el doble también del conjunto del país, donde crece un 3,5 %, según el índice de producción industrial (IPI) publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España la producción industrial aumentó en junio un 6,4 % con respecto al mismo mes de 2021, el segundo repunte consecutivo tras un mes de mayo en que había anotado la mayor subida en once meses (6,9%).

Según el IPI, el avance de junio vino impulsado por los aumentos de la producción de energía (14,5%) y bienes de equipo 10,5 %). También se incrementó la producción de bienes de consumo, un 6%, con mayor intensidad en los no duraderos (6,1%) que en los duraderos (5,3 %), pero se redujo un 0,7% la fabricación de bienes intermedios.

"Este incremento es una suma de muchos factores", reconoció Juan José Arcéiz, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT-Aragón. "Por un lado, han parado menos las fábricas de coches al mejorar algo la crisis de suministro de microchips, y por otro, hay una gran demanda de productos tanto de la industria química, con gran presencia en Aragón, como de electrodomésticos". Para este sindicalista, "tener en la región una industria muy diversificada, que va tirando bien, ayuda" y que "se mantenga esta tendencia dependería de si Rusia corta o no el suministro de gas a Alemania". Si lo hace, anticipa, "puede ocurrir cualquier cosa: desde luego, nuestra economía se vería lastrada y la de toda Europa, pero si el conflicto sigue como hasta ahora, esta tendencia creciente en la producción industrial no tendría porqué no continuar", afirma. De cualquier forma, anticipa Arcéiz, el otoño que se prepara viene cargado de incertidumbre.

Aunque recientemente se hizo pública la asignación provisional por parte del Ministerio de Industria de parte de los fondos europeos del Perte del vehículo eléctrico y conectado a Stellantis que recibiría 42,47 millones, todavía no hay confirmación por parte de la compañía de qué nuevos modelos producirá la factoría zaragozana una vez acabe en 2024 el ciclo de vida del Opel Crossland X y del Citroen C3 Aircross que se ensamblan en la línea una.

A expensas de que salga la adjudicación definitiva de los fondos del Perte, una vez el Gobierno estudie las alegaciones, los trabajadores de la fábrica de Stellantis en Figueruelas están llamados en octubre a elecciones sindicales y el comité de empresa que salga tendrá que negociar a partir de enero un nuevo convenio.