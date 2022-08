Pérez pide a Azcón que deje de poner "palos en la rueda" con el proyecto de 500 pisos de la Expo

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, reclamó ayer al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que deje de poner "palos en la rueda" con el proyecto autonómico para la reconversión de cuatro pabellones de la Expo en 500 pisos de alquiler asequible para jóvenes.

Mayte Pérez instó al equipo municipal PP-Cs a priorizar "el interés general" que persigue la operación, responder a la demanda existente en la ciudad, y subrayó que está "justificada" y es "necesaria". "No entiendo que haya administraciones que por el mero hecho de no ocurrírsele (el proyecto) o no tener una rentabilidad institucional pongan palos en la rueda", dijo en respuesta al papel del alcalde y su equipo.

La portavoz de la DGA se mostró así de contundente al lograr vía libre para la construcción de 500 pisos tras haberle dado la razón la Justicia y negar el derecho de reversión de los suelos a los antiguos propietarios. Como informó el jueves este diario, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Zaragoza concluye que el plazo legal de hasta diez años para ejercerlo está más que caducado y no cabría ni aún en el caso de cambiar el uso para admitir el residencial, en contra de la tesis oficial del Ayuntamiento.

La consejera de Presidencia defendió que las instituciones tienen que dar ejemplo, "poner por encima de todo el beneficio y el interés general, al margen de quien presida cada una de las instituciones". Por ello, confió en que la sentencia suponga "un toque de atención" para el Ayuntamiento, de modo que se pueda desarrollar la operación de la Expo, al que se refirió como "un gran proyecto". "No es que beneficie a la Comunidad o al Gobierno de Aragón, sino que va directamente en beneficio de los jóvenes que viven en Zaragoza", apostilló.

Mayte Pérez quiere evitar que se reproduzca el choque institucional de la semana pasada, en la que el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, recurrió a la Ley Urbanística para sortear la negativa del Ayuntamiento a dar licencia a la residencia con 336 estudios que promueve en el Actur, junto al puente de Santiago. El caso es similar, dado que los técnicos de Urbanismo entienden que sobre suelo de equipamiento se haga una residencia con servicios abiertos al público. "Es necesario poner pisos a disposición de los jóvenes a precio asequible, un problema acuciante que tenemos como país", dijo.

El PSOE, a través de su cuenta de Twitter, fue más lejos al asegurar que el Gobierno de Lambán avanza "a pesar del boicot de Azcón". Y acusó al alcalde de ser un alcalde "sin legado que antepone su interés electoral al interés de la ciudadanía de Zaragoza".

Silencio municipal

El equipo municipal no quiso hacer valoraciones tras la sentencia referida a la Expo ni sobre el llamamiento a la colaboración de la responsable autonómica. Los recelos municipales por la construcción de pisos llevaron al alcalde, Jorge Azcón, a dudar sobre la idoneidad de construir pisos junto al río nada más plantearse, mientras el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, advirtió recientemente a la DGA del riesgo de no lograr las licencias necesarias por posibles incompatibilidades con el PGOU.