Marco Antonio Navarro: "Me ha enseñado tanto el taxi como la universidad"

Antes se ponía delante de un volante. Ahora, delante de un juez.

Somos la tercera generación de taxistas en la familia. Y sí, soy abogado de la Asociación Provincial de Autotaxi. Es como el sindicato, pero, al ser autónomos, no se pueden sindicar. Sí se pueden asociar.

Parece lo mismo, pero no es igual…

Efectivamente. En Zaragoza hay 1.600 taxis. Están asociados todos menos 100. También soy abogado del sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Son cerca de 30.000 en España. Jupol se llama el sindicato. También soy abogado de Jucil, que es la asociación mayoritaria de la Guardia Civil.

¿Qué diferencias hay?

La Guardia Civil tiene doble intervención: depende del Ministerio del Interior y del de Defensa; la Policía Nacional, solo de Interior. Los militares tampoco pueden sindicarse, sí asociarse.

¿Cómo llegó hasta aquí?

Estudié en Corazonistas. Hice hasta COU. En la adolescencia, fui mal estudiante. Salía mucho, me gustaban mucho las motos. No supe canalizar toda la fuerza que tenía. Cuando yo tenía 20 años, a mi padre le dio un infarto. Allí comencé a darme cuenta de que la realidad de la vida era otra.

Siempre llega un momento en el que descubres tu futuro.

Así es. Mi abuelo, mi padre y mis tíos, todos eran taxistas. Y con 21 años, me compré una licencia. Recuerdo que me costó 120.000 euros en 2002. Ahora están en 60.000.

La mitad...

Tenía somatizado que era mal estudiante. Me hice taxista en 2002. Curraba catorce horas al día. Se ganaba dinero.

¿Cuándo vio que podía ser abogado?

Un día vi en un cartel de un autobús que se ofrecían puestos para pilotos de avioneta. Era en Sabadell. Fui y aprobé seis exámenes. Entonces, me di cuenta de que valía para estudiar. Ahora soy piloto de avioneta.

¿Piloto de avioneta?

Sí, sí, piloto. Además, me matriculé en la Academia Ayala para acceso a la universidad de mayores de 25 años. Yo lo hice con 24. De 400, aprobamos 80. Dudé entre Derecho o Medicina. Así entré en la Facultad de Derecho.

¿Cómo sacaba tiempo para llegar a todo?

Iba a clase en turno de tarde y trabajaba desde las diez de la noche a las siete de la mañana.

¿Y dormir?

Cuando podía. Perdí seis kilos en mis primeros exámenes. Allí conocí a mi amiga la ansiedad. En segundo de carrera ya me puse de pasante en un despacho. Me licencié en 2012. En 2014 me fui a un despacho compartido en San Ignacio de Loyola.

¿Qué pleitos llevaba?

Empecé con temas relacionados con el taxi. Hice el borrador de la Ley del Taxi en Aragón. Además, llevaba accidentes de tráfico y estafas a taxistas. Me empezó a ir bien. El boca a boca funcionaba. Un cliente llamaba a otro. También llevé un caso en la Audiencia que implicaba a varios policías por supuestas torturas y lo gané en 2015.

También llevó el caso de la vacunación de la covid de policías y guardias civiles en Cataluña.

Fue muy sonado. La Generalitat decía que no eran personal de riesgo. Los ‘mossos’ estaban vacunados al 82 por ciento, y la Policía y la Guardia Civil, solo el 5.

¿Qué estrategia siguió?

Interpuse medidas cautelarísimas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Me dieron la razón y ordenaron que tenían que vacunar en 10 días a todos los policías y guardias civiles. Posteriormente, se dictó sentencia diciendo que teníamos razón y lo ratificó el Tribunal Supremo. Ahora, acuso de prevaricación y de infracción del deber de prevención a cuatro altos cargos de Sanidad de la Generalitat. Lo que más llevo es Penal. Te juegas el bien más preciado del ser humano: la libertad.

¿Qué le ha enseñado más, el taxi o la universidad?

Son dos carreras: la calle y la universidad. Desde luego, me ha enseñado tanto el taxi como la universidad.

Una pregunta que me intriga para acabar: ¿tiene que haber un componente de misericordia en toda sentencia?

Desde luego que sí.