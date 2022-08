Íñigo Ayllón: "Entre abogado y montañero, me puede más el lado salvaje"

Acaba de soplar las velas del primer año de la Oficina de la Montaña de Jaca con 2.300 consultas. ¿Está contento con el arranque?

Mucho, porque es un servicio que pone a Jaca, a Huesca y a Aragón como referencia en España gracias a la implicación del Ayuntamiento y de la Fedme. Existía una demanda de información y hemos sabido darle respuesta.

¿Jaca merecería el título honorífico de capital de los Pirineos?

Desde el punto de vista cultural y científico sin duda por los cursos de verano de Unizar, el Instituto Pirenaico de Ecología, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos...

¿Hay tanta sobreinformación en la montaña como en la sociedad?

Sí. La gente se informa por las redes sociales, amigos, libros... Lo importante es conocer la fuente.

Con la pandemia, ¿ha cambiado mucho el perfil de la gente que se acerca a la montaña?

Sí, porque si antes ya se hablaba de una democratización de la montaña, ahora es un proceso 2.0. Hay mucha más gente acudiendo al medio natural. Y si hay que poner un pero, es que muchos no se plantean que van a una zona montañosa, solo que van a Ordesa o la Ruta del Cares de Picos de Europa, pero no que es un terreno con unas características propias y unas necesidades de material y conocimientos específicos. Y no es lo mismo que salir a correr por el parque de al lado de nuestra casa ni darnos una vuelta al pueblo.

Este verano se están lanzando muchas alertas por el Aneto. ¿Cómo está de peligroso?

Desgraciadamente, el glaciar del Aneto está en extinción y la capa de nieve que normalmente duraba hasta bien entrado el verano, este año al llegar julio ya había desaparecido casi. Y eso hace aflorar el hielo fósil, que es muy peligroso porque ni siquiera gente con experiencia se maneja bien allí. El Aneto es un reclamo muy importante para el valle, pero hay otras cimas que estéticamente y como actividad son mucho más bonitas.

¿Qué dos tresmiles recomendaría en esta época?

Hay uno muy asequible técnicamente y que tiene unas vistas espectaculares en el mismo valle, el Vallibierna, con un acceso muy cómodo desde el refugio de Llauset. Y en el otro lado del valle, el Posets, un monte de muchísima entidad y que se puede acceder por Viadós, Estós o Ángel Orús.

¿Siguen las imprudencias como pasar el glaciar con zapatillas?

Por supuesto. Como en todos los procesos de aprendizaje, cuando haces una cosa, todos damos por supuesto que, como he obtenido lo que quería, lo he hecho bien. Pero que obtengas un buen resultado no significa que hayas hecho el camino correcto. Por suerte, tenemos unas montañas muy benévolas y nos perdonan muchas veces nuestros fallos.

¿Poco nos pasa para tantas imprudencias que se ven a diario?

Es una frase común en rescatadores de Aragón y de otras comunidades. Además, tenemos un perfil de rescatado que muchas veces no es por accidente sino por problemas físicos o de orientación.

En su doble faceta de abogado y montañero, ¿está más cómodo con una toga o con unos piolets?

Son complementarias, una alimenta a la otra y viceversa. Pero creo que me puede el lado ‘salvaje’ de olvidarme de las normas.

¿Debemos superar ya en Aragón el debate del cobro de rescates?

Creo que sí, porque no lleva a ningún lado. Cobrar un rescate supone sancionar un error, no una conducta. El rescate es un elemento más del sistema turístico del Pirineo y como tal debe seguir siendo universal, público, gratuito, medicalizado y con medios suficientes.

¿Y con las aglomeraciones de determinados lugares, hay que pensar en restricciones o no se pueden poner puertas al monte?

En Ordesa o Guara ya tenemos puertas porque hay restricciones. Esas regulaciones llegan cuando el ser humano no es capaz de organizarse. En nuestra mano está elegir destinos para evitarlas y que nuestra experiencia en la montaña sea mucho más placentera.