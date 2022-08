El 'Encierro del bus' de Torralba de Ribota reúne a medio centenar de corredores

Minutos antes de las ocho de la mañana, en el penúltimo día de las Fiestas de San Félix de Torralba de Ribota, más de un centenar de personas se arremolinaba en la puerta del pabellón municipal, contando quienes apuraban la noche y quienes habían madrugado de propio para presenciar el acto más peculiar de las celebraciones: el 'Encierro del bus'. Aprovechando el transporte que va desde Villarroya de la Sierra hasta Calatayud, peñistas y visitantes intentan emular las famosas carreras por las calles de Pamplona, recorriendo unos 300 metros por la carretera que desemboca en la N-234 en apenas un minuto.

"Los dos días que hay encierro hay que correrlo y aguantar hasta el final, porque es una tradición que se vive mucho y tiene que continuar", explicaba la joven María Luisa Tornos, de la peña 'El k-os'. Junto a ella, Adrián Baiges, debutante en la prueba reconocía que "hace un año que me lo contaron y me quede flipando". "Hay muy buen ambiente y muy buen rollo", reconocía recuperando el resuello tras haberse echado a correr delante del vehículo. En esta primera sesión cerca de medio centenar de participantes se han sumado a la carrera, con alguna caída a las cunetas sin consecuencias graves.

A los mandos del aparato estaba el veterano conductor Javier Martínez Esteban, de Autobuses Hermasa. "Llevo desde que empezó y la primera vez me extrañó, la verdad. Hoy ya iba preparado y sabía lo que me iba a encontrar", reconocía. En su caso, reconocía antes de salir que "hay que ir con mucho cuidado, a una velocidad muy baja, para poder reaccionar si se caen, por lo que hay que intentar mantener la distancia".

Desde la comisión que colabora en la organización de los festejos con el Ayuntamiento, Sergio Sabroso reconocía que tras dos años de parón ver cómo ha vuelto el encierro es "increíble". "Fuera bromas, llevo soñando desde 2019, con recuperarlo. Mira que estamos en familia pero esta sensación es impagable", confesaba antes de sumarse a la comitiva que iba a recorrer el pueblo con la charanga 'La Unión' de Aniñón.

"Se lleva haciendo unos 28 años, según he podido recopilar. Desde 2007 o así ya lo ponemos en el programa, porque antes no nos atrevíamos, pero visto el éxito y la fama que ha cogido…", explicaba el alcalde, Alfonso Puertas. "Es un acto de orgullo, la gente se queda muy extrañada", puntualizaba Fernando Martín, que junto a José Miguel Pascual, ambos de la peña 'beO2 u 4', esperaban el arranque de la cita. "He corrido muchos años y la clave es aguantar lo máximo posible", comentaba el segundo.

Desde la barrera, Lola Marquina, que vive a escasos metros del pabellón, indicaba que "siempre me salgo aquí a verlo" y valoraba que "es algo en lo que la gente joven se lo pasa bien". "Muchos pueblos dicen que ya lo hacían antes, pero nos hemos quedado con la patente", indicaba Puertas.

Mañana a las 8.00 será la segunda salida del encierro y el último día de la programación de fiestas, que incluye tobogán acuático, concurso de futbolín, de arada, de disfraces infantiles y cierre con la orquesta Magia Negra.