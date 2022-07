Los ancianos desalojados de Villarroya vuelven a la residencia "muy tranquilos y muy bien atendidos"

Teodoro entró como una exhalación a la residencia de ancianos de Villarroya de la Sierra. "¡Ya estamos todos aquí! ¡Por fin!", exclamó, mientras se fundía en un abrazo con el resto de hombres y mujeres que fueron desalojados el pasado martes -como medida preventiva- ante el avance del incendio de Ateca. Tras tres largos días, este viernes por la mañana volvieron los 13 evacuados a la residencia, asegurando que se sintieron "muy bien atendidos" y "muy tranquilos". Fueron transportados por varios coches de la Cruz Roja hasta la puerta del centro.

Al tratarse de personas de avanzada edad, no han sido muy conscientes de todo lo que ha ocurrido. "Realmente, ellos no se dan cuenta del alcance de lo sucedido y nosotros no se lo hemos contado. De hecho, lo han descubierto hoy viendo la tele", explicó una trabajadora de la residencia. Aseguró que "no han notado mucho la diferencia", tan solo las instalaciones, ya que el personal "ha estado en todo momento con ellos, por eso han estado muy tranquilos".

Manolo fue uno de los desalojados. Fue trasladado al centro psiquiátrico de Calatayud, donde se sintió "muy bien atendido". "Ni yo me creía que estuviera así de bien y de tranquilo en una situación como esta. Hemos estado en muy buenas manos", añadió. Por su parte, Teodoro, marido de una de las usuarias, sí presenció cómo las llamas quemaban los campos. "El fuego se iba extendiendo y llegaba hasta las granjas, ha sido horrible", relató. En el momento del desalojo, su hijo fue el encargado de avisarle. "Me llamó por teléfono y me dijo que estuviera atento, que era cuestión de un cuarto de hora". No obstante, el mal trago para él ya ha terminado. "Se ha resuelto todo bien y ya nos hemos quedado tranquilos", aseveró.

"Lo hemos pasado muy mal"

La evacuación la vivieron de otra manera las trabajadoras de la residencia, conscientes del alcance que podía tener el incendio. "Yo todavía no me he deshecho la maleta por lo que pueda pasar. Por fin ha terminado, lo hemos pasado muy mal", indicaron. El desalojo se produjo el pasado martes, cuando las llamas amenazaban a los municipios de alrededor. "El fuego, que se quedó a unos 100 metros del casco urbano, estaba "controlado", indicó el alcalde de Villarroya de la Sierra, Eugenio Torrubia.