El director general de Endesa, Ignacio Montaner, asegura que "no había alternativa al cierre de la central térmica de Andorra"

En tiempos de crisis energética y la amenaza de Rusia de cortar el suministro de gas a Europa, muchos aragoneses se preguntan si no habría que haber mantenido la central térmica de Andorra operativa unos años más. Esta ha sido la cuestión que le han trasladado hoy al director general de Endesa los periodistas en el acto de presentación de su plan de inversiones de 290 millones en la comunidad para los tres próximos años.

Su respuesta ha sido que a diferencia de la central de Endesa en As Pontes, "Andorra estaba funcionando de forma transitoria" los últimos años porque incumplía la normativa de emisiones y que para cumplirla se tenían que haber invertido 180 millones, algo que ni el Gobierno español ni europeo les autorizó, con lo que "no había alternativa" al cierre. Un cierre que se anunció en 2018 y se produjo en 2020, ha recordado. "As Pontes sí había hecho esas inversiones", ha subrayado y por tanto, puede seguir funcionando.

En este sentido, ha comentado que la empresa ya ha empezado las obras del primer proyecto de producción de energía renovable en Andorra y que el Proyecto Mudéjar está "muy avanzado". Además, Endesa está a la espera de que el Gobierno de España apruebe la resolución del concurso del Nudo Mudéjar en otoño, al se han presentado 11 ofertas, que espera "ilusionada". "Creemos que es importante para la zona y generaría el empleo equivalente a la central".

Montaner ha dejado claro que "la apuesta de Endesa por las renovables es inequívoca" y que su objetivo es "ser líderes y dar ejemplo", para lo que está transformando su actividad con el objetivo de que sea "libre de emisiones", dejando de utilizar el gas en toda su cadena de valor en 2040. "En Aragón hemos sido muy activos sin hacer mucho ruido", ha continuado Montaner, quien ha apuntado que en los últimos tres años se han puesto en servicio 20 proyectos de renovables con capacidad de producir 800 megavatios y ahora Endesa impulsa otros 15 proyectos, que pueden sumar hasta 1.000 megavatios, aparte de los proyectos en Andorra.

Además, ha anticipado la imposibilidad de que la factura de la luz baje en los próximos meses, dado que viene motivada por la subida del gas y dado el contexto geopolítico tan complicado que hay es difícil que baje, si bien ha recordado que hay muchos clientes que tienen acordada una tarifa fija y que los que funcionan con el 'pool eléctrico' habrán notado un ahorro del 20% gracias a la decisión del Gobierno de topar a 40 euros el precio del gas que se utiliza para la generación de energía eléctrica.

Por otra parte, Montaner ha hablado del plan de inversiones de 290 millones de Endesa a tres años en Aragón. Su objetivo: Dotar de mayor calidad y seguridad las redes de distribución eléctrica en Aragón, para tenerlas con la fortaleza suficiente por si cualquier nueva empresa se quiere instalar.

Incorporar más puntos de recarga para el vehículo eléctrico, programas de gestión de la demanda para atender mejor los picos de demanda y dar cabida a la energía generada por todas las instalaciones de autoconsumo que se están poniendo particulares y empresas son, según Montaner, las necesidades a cubrir por este plan.

Javier Meco, director de distribución de Endesa en el área de Aragón, ha precisado, que en definitiva se trata de mejorar una red que da servicio a 923.000 clientes, la mayoría en Zaragoza y su área metropolitana y el resto muy dispersos, con 300 subestaciones, 12.000 centros de distribución y 30.000 kilómetros de líneas que es "casi tres veces dar la vuelta al perímetro de la luna".

Así la inversión de 290 millones, ha explicado, se reparte en 38 millones para la red de alta tensión para hacerla mas fiable; 42 millones en la red de media y baja tensión; 67 millones en preparar la red para nuevos suministros del ámbito industrial; 100 millones para la digitalización y automatización de la red; unos 33 millones para aumentar la capacidad de la red y dar cabida a las renovables; y unos 10 millones para reforzar los puntos de recarga del vehículo eléctrico. Montaner ha recordado que ya hay 10.000 puntos de recarga semirápida por encima de los 50 kilovatios, tanto en la vía pública como en edificios privados,. "Queremos hacer bastantes puntos más", ha dicho.

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, ha señalado que “es fundamental modernizar y agilizar la red de distribución eléctrica y favorecer así los puntos de recarga y de autoconsumo”. El vicepresidente aragonés ha insistido en que, “si no generamos, transportamos y distribuimos la electricidad no podemos llegar a todos los puntos que lo necesitan” y ha agradecido “el esfuerzo inversor y de trabajo que se hace desde Endesa y el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón”.

A su vez, Ignacio Montaner ha destacado la implicación y el esfuerzo desde el Departamento por la tramitación en tiempo y forma del plan de inversiones y ha resaltado que “la renovación y la digitalización de las redes de distribución eléctrica son fundamentales”, así como “consolidar la calidad de servicio y afrontar los nuevos retos derivados de la transición energética”.