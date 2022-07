Ana Alós, sobre la central de Andorra: "El PP intentó prolongar la actividad hasta 2030, y es el PSOE quien la ha cerrado"

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha manifestado este jueves en un comunicado su "estupefacción ante la facilidad con que Javier Lambán falta a la verdad para tapar la incompetencia y los errores de la gestión de los Gobiernos socialistas en Aragón y en España".

Así se ha pronunciado Alós en alusión al cierre de la central térmica de Andorra, afeándole al presidente aragonés que "ha vuelto a mentir hoy gravemente al pretender adjudicar al Gobierno de Rajoy el cierre" de la misma.

"Basta con acudir a la hemeroteca para comprobar que el Partido Popular, con el ministro de Energía Álvaro Nadal a la cabeza, hizo todo lo posible por prolongar la actividad de la central hasta 2030, y que ha sido el PSOE, con la llegada al poder de Pedro Sánchez y la ministra Ribera, quien la ha clausurado y demolido sin contemplaciones y sin el plan de transición justa que prometieron", añade.

Alós recuerda que "ha sido la ministra Ribera la que descartó los planes del PP para hacer una transición a las energías renovables más sensata y progresiva, alargando la vida de las centrales térmicas rentables, entre las que estaba la de Andorra". "Han sido Sánchez y Ribera quienes han impuesto una política radical y agresiva, en la que han usado la central térmica de Andorra y su demolición como un icono, sin pensar en sus efectos negativos en los habitantes y la economía del territorio y sin calibrar los problemas que supone para garantizar una soberanía energética diversificada", explica.

Reitera que "han pasado tres años y medio desde que la ministra Ribera aseguró en diciembre de 2018 que no autorizaría el cierre de la central térmica de Andorra hasta que no hubiera un plan de transición justa para compensar a esta comarca por la grave pérdida de actividad económica y empleo" que supondría esa clausura. Igualmente, recuerda que, en febrero de 2020, "Lambán anunció que en marzo de ese año se iba a firmar el convenio de transición justa, pero cuatro meses después cerraba la central sin ningún plan de transición ni compensación ninguna".

En consecuencia, Alós tilda de "impresentable" que Lambán vuelva a Andorra "a mentir otra vez, precisamente al lugar en Aragón donde es más patente que la palabra de los gobiernos socialistas no vale nada".

"El gobierno de Sánchez nos mintió y el Gobierno de Lambán también; ambos prometieron que antes de cerrar la central, que era el motor económico de la comarca, habría un plan de transición para intentar paliar el evidente golpe a la economía, al empleo y al sostenimiento de la población en el territorio, y los dos, Sánchez y Lambán, han mentido a los habitantes de esta zona y a los aragoneses", ha recalcado.

A juicio de la popular, la realidad demuestra que "Sánchez y Ribera solo han tenido prisa en una cosa: en cerrar la central cuanto antes e inutilizarla irresponsablemente echando abajo sus torres".

"Les ha dado igual las personas que viven en esas comarcas, les ha dado igual si perdían su trabajo sin alternativas, les ha dado igual su futuro, y el PSOE de Lambán ha vuelto a hacer lo de siempre cuando se topa con los intereses del PSOE nacional: decir una cosa y hacer la contraria", porque "cuando el PP presentó una iniciativa en mayo de 2021 exigiendo ese convenio al Gobierno de Sánchez, votó en contra", comenta.

Ana Alós lamenta que "hoy Lambán no se atreva ni a dar plazos sobre el convenio de transición justa, dando la imagen de que ya ni siquiera cuenta con que sea realidad algún día y que no tiene intención de reclamárselo a Sánchez". En ese sentido, insta al jefe del Ejecutivo autnómico a que explique "si lo que ha querido decir realmente cuando ha afirmado que no podemos contar con los de Madrid" para encontrar soluciones y ayudas a cuestiones como el cierre de la central "es que los aragoneses debemos resignarnos a ser castigados por el Gobierno central, por su mala relación con Pedro Sánchez".