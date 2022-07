Lambán, "muy preocupado" por el incendio de Ateca, pero "muy satisfecho" por la coordinación del operativo

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado este martes "muy preocupado" por el incendio que ha arrasado en Ateca, Moros y Villalengua más de 5.500 hectáreas desde este lunes, al tiempo que está "muy satisfecho" por la coordinación del operativo de emergencias.

Lambán ha visitado esta tarde Ateca, acercándose al puesto de mando avanzado, en la gasolinera de la cooperativa agraria, y también al polideportivo, donde se encuentran más de 60 vecinos de Moros y Villalengua que han tenido que abandonar sus hogares por unos días.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha dicho: "Pensábamos que iba a pasar de largo por Aragón, pero por desgracia no ha sido así y estamos haciendo frente a un incendio de proporciones muy importantes, que está provocando, de manera preventiva, el desalojo de Moros y Villalengua".

El Gobierno de Aragón y el resto de instituciones "se están concertando para atajar esta catástrofe", ha continuado Lambán, quien ha comentado que "era previsible", aunque "pensábamos que podía pasar de largo". Ha resaltado que en el operativo de extinción de incendios participan el Gobierno autonómico, los bomberos de la DPZ y del Ayuntamiento de Zaragoza, la UME y la Generalitat Valenciana.

"Los poderes públicos están actuando de manera coordinada y esperamos que, con un poco de suerte, mañana podamos ver el final o empezar a tener la sensación de que está controlado".

"No tengo sino palabras de agradecimiento a todos los operativos, que están haciendo un trabajo encomiable desde cualquier punto de vista", ha manifestado el jefe del Ejecutivo aragonés, quien ha dejado claro que las poblaciones afectadas "no van a correr riesgo", tampoco los ciudadanos, a quienes ha transmitido "seguridad y que no les va a faltar atención, el amparo y cuidado de los poderes públicos".

Ha comentado que a las personas mayores les afectan estos percances en mayor medida y que las instituciones han querido transmitirles "mucha seguridad y confianza".

"La experiencia nos demuestra que hay solidaridad por parte de las familias", ha continuado Lambán, quien ha añadido que en este tipo de circunstancias el operativo de extinción actúa con "exceso de celo" para evitar tener que apresurarse después. "Si no ha ocurrido nada, miel sobre hojuelas".