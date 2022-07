"El Jean Piaget permite que las familias con niños con gran discapacidad conciliemos en verano"

Las actividades y los tratamientos de fisioterapia no acaban para los alumnos del Centro de Educación Especial Jean Piaget durante el verano gracias al programa Abierto por Vacaciones, que permite a las familias poder conciliar. "No hay otras opciones para niños motoricamente muy afectados o con una gran discapacidad. Por suerte, tenemos el Piaget", ha explicado Esmeralda Badal, que "todos los veranos" apunta a su hija pequeña, de 18 años, a este programa. La mayor, de 22 años y también con discapacidad, acude a las actividades organizadas para mayores de 21.

Durante una jornada cualquiera se realizan juegos, cuentacuentos, actividades musicales e incluso gastronómicas. "Intentamos que enlacen con la propuesta curricular del centro a lo largo del año, pero les damos forma de talleres", ha especificado Jesús Fredes, director del colegio. Y, en días como los actuales, en los que el calor no da tregua, no faltan actividades de agua. No obstante, las aulas en las que desarrollan estas actividades, cuentan con aire acondicionado o con algún otro medio de ventilación.

Desde las 9.15 de este martes, uno de los grupos se ha encargado de preparar un almuerzo "saludable". "Hemos hecho batido, brocheta de chocolate y bizcocho de fruta", ha especificado Marta Caminos, una de las monitoras. Para seguir las recetas cuentan con pictogramas y, además, en el aula hay una cocina adaptada, en colaboración con el instituto Pablo Serrano, para que puedan utilizar todos los dispositivos. Los pictogramas y las imágenes se convierten en algo fundamental en el día a día. Cada una de las clases tiene la foto de los alumnos que integran el grupo. Y, en algunas, a través de pictogramas se detallan las actividades que van a hacer durante el día o el menú semanal.

Durante este verano, hasta 82 alumnos participan en el programa y las familias, desde que acaba el curso escolar hasta finales de julio, pueden seleccionar si los menores acuden todos los días o semanas concretas. "Les damos plena libertad, ya que el objetivo es la conciliación familiar", ha recalcado el director. Algo que las familias agradecen. "Este programa tiene muchísima importancia, primero por el tema de conciliación; que es imprescindible porque no tenemos otras opciones. Y también por la continuidad en el aprendizaje", ha especificado Sagrario Romero, cuyo hijo de 16 años acude regularmente al centro.

En su caso, como en el de Esmeralda, es también fundamental mantener el servicio de fisioterapia. "Con un parón de casi tres meses, los problemas motóricos se les agravan mucho más", ha especificado Esmeralda, quien ha reconocido que el "verano es muy largo" y que en estas jornadas los jóvenes "tienen mucho más ocio" del que tendrían en casa. En este sentido, el consejero de Educación, Felipe Faci, ha insistido en su apuesta por la conciliación, algo todavía "más importante" en centros educativos como el Jean Piaget, ya que además potencia el "desarrollo de las capacidades".