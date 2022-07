La ola de contagios en Aragón remite al igual que los ingresados, con 17 menos que hace tres días

Aragón notificó este viernes 451 positivos en coronavirus, confirmando así el descenso de la curva epidémica que alcanzó el pico la semana pasada cuando se llegaron a diagnosticar hasta 914 contagios diarios. Una tendencia a la baja que también empieza a reflejarse en el volumen de ingresados en los hospitales de la Comunidad. En estos momentos se está atendiendo a 332 pacientes, ocho de ellos en las unidades de intensivos. Son 17 menos que hace tres días, cuando se registró el máximo de ingresados en esta última ola de contagios.

"La incidencia está bajando en todas las edades y con especial fuerza entre los mayores", apuntó Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario de la Universidad de Zaragoza. Entre los mayores de 90 años, la incidencia se sitúa en 1.046 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que hace cinco días se rozaban los 1.300. Esta bajada se percibe también en el resto de grupos de edad más avanzada, que son a los que en estos momentos se les hacen más pruebas diagnósticas en los centros de salud.

Pese al descenso, De Blas incidió en que todavía se tratan de cifras "elevadas" por lo que es necesario seguir manteniendo las precauciones y "no descuidarse". De hecho, el devenir de esta nueva ola estará marcado por esta cuestión y también por la ola de calor. "Estos días se van a restringir mucho las actividades en el exterior y muchas personas se van a congregar en sitios cerrados y con aire acondicionado, que no quiere decir que estén ventilados", explicó. Y, con este escenario, apuntó, no sería extraño que se produjera un repunte de casos. Por ello, apostó por seguir utilizando la mascarilla en estas circunstancias.

Durante la última semana se han notificado 3.227 positivos en coronavirus, siendo la zona de Sagasta-Ruiseñores, con 118, la que registró un mayor volumen. Le siguieron otros centros de salud de Zaragoza como Actur Norte (98), Romareda-Seminario (81), Rebolería (75) y Torre Ramona (66). Fuera de la capital aragonesa es Teruel, con 115 contagios, donde hay una mayor transmisión de la covid. Una evolución que podría estar condicionada también por los primeros efectos de las Fiestas del Ángel –que se celebraron hace 15 días– e incluso de las de La Vaquilla –del pasado fin de semana–. En Huesca se han notificado 108 casos y en Ejea de los Caballeros, 53.

Menos ingresados

En estos momentos, los hospitales de Aragón atienden a 332 positivos, por lo que están ocupadas el 8% de las camas . "Se reduce el ritmo de nuevas hospitalizaciones", insistió de Blas, al tiempo que apuntó que si el pico todavía no se había alcanzado, "lo hará la próxima semana".

Por el contrario, alertó de que las muertes –esta semana ocho personas fallecieron infectadas de coronavirus– están empezando a subir: "Siempre es el último efecto de las olas, por lo que hasta finales de julio veremos un incremento de la mortalidad".

Evolución de la pandemia

Teniendo en cuenta los últimos datos, De Blas apostó por la existencia de olas de manera cíclica y que podrían repetirse cada tres meses, aproximadamente. "La inmunidad de los coronavirus suele ser corta y la variante ómicron así lo ha demostrado", especificó. Recordó, además, que desde principios de año se han producido tres incrementos de casos, por lo que si se mantiene esta tendencia, el siguiente podría llegar en octubre.

No obstante, incidió en que los efectos parecen más leves, aunque las nuevas variantes "dan más problemas digestivos o neurológicos". Ayuda a ello que prácticamente la totalidad de la población haya estado expuesta de un modo u otro al virus: "Un porcentaje importante se ha vacunado, otros lo han pasado en una o varias ocasiones y en varios casos confluyen ambos factores". En Aragón ya se han puesto cerca de 2,9 millones de dosis.