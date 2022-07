Sánchez ofrece un plan de movilidad a la España vaciada tras excluirla de las ayudas

«Soluciones nuevas y adaptadas a la realidad». Es la receta que ofreció este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la movilidad en las zonas despobladas del país tras las críticas recibidas por dejar fuera de las ayudas al transporte ferroviario de cercanías y media distancia a la España vaciada, donde escasean este tipo de servicios. El líder socialista apenas dio respuesta a las demandas regionales en la segunda jornada del debate del estado de la nación, tradicionalmente reservada para este tipo de cuestiones, y aplazó la reforma de la financiación autonómica, al menos, hasta que se resuelva la crisis sanitaria y las consecuencias de la guerra en Europa.

Las quejas por la exclusión del 70% del territorio de las bonificaciones al transporte fueron una constante en la sesión por parte de los grupos minoritarios en el Congreso. «Se ha olvidado de quienes no viajan en cercanías ni viven en Madrid», lamentó el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que acusó al presidente de aplicar medidas con un filtro «urbanocentrista». «En Canarias no hay trenes, ¿va a pagar las guaguas?», reivindicó Ana María Oramas, portavoz de Coalición Canaria.

Sánchez recordó que el Gobierno central bonifica el transporte de su competencia, y animó a las entidades locales a «arrimar el hombro» para extender las ayudas a los servicios autonómicos y municipales.

Además, recordó la puesta en marcha de la Mesa de la Movilidad Rural, un órgano de cooperación entre las administraciones creado este año con el objetivo de buscar fórmulas para el transporte en las zonas más despobladas. Entre las medidas que se plantean destacan los servicios a demanda a través de una aplicación móvil, el coche compartido o «rutas dinámicas». El presidente apostó por «soluciones a escala contando con los actores locales».

Bono energético rural

No hubo más concreción por parte del presidente. Ni respuesta a preguntas directas, como las planteadas por Guitarte, que reivindicó la bonificación de los costes laborales en las provincias despobladas o la implantación de un bono energético que compense los gastos de las personas que no tienen una alternativa al coche particular, en un momento de alza de los precios de los carburantes.

Por otro lado, los grupos minoritarios cargaron contra el presidente por recuperar la denominada Operación Campamento, que supondrá la construcción de 12.000 pisos en Madrid, el 60% públicas, mientras la España vaciada tiene problemas para «asentar» a la población en su territorio. En este sentido, Sánchez reivindicó que el Plan estatal de vivienda 2022-2025 prevé ayudas específicas para los compra de casas por parte de los más jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes. O una línea de inversión de 150 millones de euros para la rehabilitación energética en localidades del mundo rural.

En cambio, el líder del Ejecutivo reconoció el bloqueo en la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014. Sánchez dijo que es un asunto «prioritario», pero pidió «ser conscientes» de la situación actual. «Hay que responder primero a la pandemia y a las consecuencias de la guerra», declaró.